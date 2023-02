Wiemy, kto napisze scenariusz remake'u "Plusku". To autorka hitu Netfliksa

Nowa wersja "Plusku". Co wiemy o filmie?

O czym opowiada "Plusk"?

Tom Hanks i Daryl Hannah w komedii "Plusk"

Zobaczcie zwiastun "Nocnej przygody", filmu scenarzystki remake'u komedii "Plusk"

Powraca temat remake'u komedii "". Do napisania nowej wersji scenariusza zaangażowana została, najlepiej znana ze zrealizowanej dla Netfliksa komedii familijnej pt. " Nocna przygoda ". Projekt powstaje przy współpracy Disneya, Imagine i Free Association.O planach zrealizowania nowej wersji komedii "" informowaliśmy już w 2016 roku., która porzuca morze, by żyć u boku mieszkanki Nowego Jorku,. Partnerować miała mu znana m.in. z ". Aktualnie nie wiemy, kto znajdzie się w obsadzie remake'u.zastąpiła Marję Lewis Ryan (" Słowo na L: Generacja Q "), która napisała wczesną wersję scenariusza." to przełomowy film w karierze Rona Howarda . W rolach głównych wystąpili Tom Hanks Daryl Hannah . Do tej pory przyniósł on niemalna całym świecie.Alan Bauer jest rzutnym nowojorskim biznesmenem – prawdziwym człowiekiem sukcesu. Podczas podróży łodzią ulega wypadkowi i traci przytomność. Ratuje go piękna jak bogini dziewczyna, jakby żywcem wyjęta ze snów i marzeń wszystkich mężczyzn. Sytuacja godna pozazdroszczenia, gdyby nie jeden, drobny szczegół – urocza nieznajoma jest prawdziwą syreną.", do której scenariusz napisała, zadebiutowała na Netfliksie w sierpniu 202o roku. Zobaczcie zwiastun:W tej familijnej komedii przygodowej Clancy () i jej młodszy brat Kevin ( Maxwell Simkins ) odkrywają, że ich mama Margot (), pozornie zwyczajna gospodyni domowa, w rzeczywistości jest elitarnym złodziejem objętym programem ochrony świadków. Gdy ich mama i tata ( Ken Marino ) zostają porwani i zmuszeni do ostatniego wielkiego skoku z byłym partnerem Margot ( Joe Manganiello ), rodzeństwo musi połączyć siły, aby uratować swoich rodziców w ciągu jednej naszpikowanej akcją nocy, której nigdy nie zapomną.