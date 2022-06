Najlepsze filmy o syrenach. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

Debiut Agnieszki Smoczyńskiej cenimy nie tylko za świetne wyczucie konwencji gatunkowej, ale i zgrabne wykorzystanie motywu warszawskiej syreny. Bohaterkami " Córek dancingu " (tytuł międzynarodowy: "The Lure") są dwie nastolatki – Złota i Srebrna, które lądują w środku tętniącego muzyką, mieniącego się światłami neonów i cekinów świata warszawskich dancingów lat 80. Nie są to jednak zwyczajne dziewczyny, tylko syreny, które próbują poznać i zrozumieć, czym jest bycie kobietą w otaczającej je rzeczywistości. Dołączają do muzyków zespołu Figi i Daktyle, z dnia na dzień stając się sensacją nocnego życia stolicy. Pochłonięte przez miłość i rodzące się namiętności, na chwilę zapominają o swojej prawdziwej naturze. Ale wystarczy jedno złamane serce, by sytuacja wymknęła się spod kontroli...