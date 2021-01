Sequel animacji "Dzieciak rządzi" później w kinach

Universal Pictures zmienia swoje plany dystrybucyjne na przyszły rok. Tym razem przesunięciu uległy daty premier animacji.W marcu do kin miała trafić " Rodzinka rządzi ". Sequel animacji " Dzieciak rządzi " pojawi się jednak dopiero 17 września. Ta data była wcześnie zarezerwowana dla produkcji DreamWorks Animation " The Bad Guys ". Film nie ma na razie podanej nowej daty, ale należy się spodziewać, że premiera zostanie przesunięta na rok 2022.W " Rodzinka rządzi " Tim i Ted są już dorosłymi mężczyznami. Ich drogi życiowe rozeszły się. Tim jest ojcem rodziny, Ted jest szefem funduszu inwestycyjnego. Tim ma wspaniałą żonę i dwójkę dzieci. Siedmioletnia Tabitha jest prymuską w szkole Acorn Center dla niezwykle uzdolnionych dzieci. Niemowlę Tina to w rzeczywistości tajna agentka BabyCorp, która ma za zadanie odkryć tajemnice założyciela Acorn Center doktora Armstronga. Jej działania sprawią, że Tim i Ted znów się spotkają i odkryją prawdziwą wartość rodziny. The Bad Guys " powstanie na bazie serii książek dla dzieci Aarona Blabeya. Jest to historia piątki kryminalistów: Pana Wilka, Pana Węża, Pana Piranii, Pana Rekina i Pani Tarantuli. Są już zmęczeni przestępczym życiem i chcą się zmienić. Będzie to trudne, bo świat widzi w nich tylko kryminalistów.