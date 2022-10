"Pan Wilk i spółka. Bad Guys" już na DVD i Blu-ray

Łatwiej być dobrym, czy złym? Pan Wilk wkrótce się o tym przekona w najnowszej animacji studia Dreamworks. Oparty na popularnej serii książek Aarona Blabeya film debiutuje na DVD i Bluray™.Nigdy dotąd nie było piątki takich przyjaciół jak oni. Pan Wilk (błyskotliwy kieszonkowiec), Pan Wąż (wytrawny włamywacz), Pan Pirania (mięśniak o wybuchowym charakterze), Pan Rekin (mistrz kamuflażu) oraz Miss Tarantula (hakerka o ciętym języku) to najbardziej przebiegli przestępcy w historii, ale nawet oni w końcu zostają schwytani. Aby uchronić siebie i swoich przyjaciół od więzienia, Pan Wilk zawiera umowę i tak rozpoczyna się historia największego oszustwa w historii szajki – odegrania roli wzorowych obywateli. Jednak kiedy gang usiłuje przekonać świat o swojej nadzwyczajnej przemianie, Pan Wilk zaczyna przeczuwać, że bycie dobrym naprawdę może dać mu to, za czym potajemnie przez cały czas tęsknił: akceptację. Kiedy więc miastu zagraża nowy złoczyńca, czy Pan Wilk zdoła przekonać swoich przyjaciół by naprawdę stali się tymi dobrymi? Bad Guys " to adaptacja popularnej serii książek autorstwa australijskiego pisarza Aarona Blabeya . Po sukcesie w swoim kraju, Blabey zaprezentował je odbiorcom w Stanach Zjednoczonych.Przedstawiciele Dreamworks spotkali się z nim i przekonali go, że ich studio jest najlepszym miejscem do przeniesienia na wielki ekran tych popularnych książek. Opracowaniem scenariusza zajął się Etan Cohen , znany już z takich filmów jak " Idiokracja ", " Jaja w tropikach " czy " Madagaskar 2 ". Producent filmu Damon Ross wspomina:Scenariusz przygotowany przez Cohena stał się idealną realizacją tych zamiarów, a przy tym nie stanowił dosłownej adaptacji pierwszej części serii książek – historia w luźny sposób splata ze sobą elementy z pierwszy czterech odcinków. Wyreżyserowania tego filmu podjął się Pierre Perifel , dla którego sama idea filmu okazała się bardzo stymulująca. Dla reżysera nawet najkrótsze chwile w życiu mogą być wielką inspiracją.– przyznaje Perifel Perifel chciał zrealizować ten film w sposób, który przeczyłby oczekiwaniom.– mówi Perifel W tej mieszaninie stylów i inspiracji, reżyser i jego ekipa znaleźli metodę. Błyskotliwie napisane postacie dodają niesamowitej głębi humoru, a opowieść naszpikowana jest odniesieniami do kultowych filmów. Pełna najlepszej zabawy animacja studia Dreamworks zabiera nas w przejażdżkę i zaskoczy świeżością swojej formy.Film " Pan Wilk i spółka. Bad Guys " ukazał się na Blu-ray™ i DVD 28 września.Więcej informacji o premierach DVD i Blu-ray na profilu: