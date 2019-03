Shekhar Kapur ekranizuje trylogię Amitava Ghosha

) zajmie się reżyserią serialu na podstawie trylogii Amitava Ghosha) będzie producentem całości.Na powieściowy cykl składają się książki: "Sea of Poppies", "River of Smoke" i "Flood of Fire". Ich akcja rozgrywa się w połowie XIX wieku na tle wojen opiumowych. Ibis to nazwa starego statku niewolniczego żeglującego po wodach Oceanu Indyjskiego. Jego załogę stanowi mieszanina typów ze wszystkich zakątków świat i z różnych warstw społecznych. Dzięki Ibisowi stali się dla siebie braćmi.Całość powstanie dla Endemol Shine Group, Artists Studio i Endemol Shine India.