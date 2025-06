Czy Taika Waititi nakręci "Akirę"? Warner Bros. podjęło decyzję

"Akira": jak Hollywood nie potrafiło zekranizować mangi?

Getty Images © Taylor Hill



Jak podaje dziennik "The Hollywood Reporter", Warnerowi wygasły prawa do " Akiry ". Studio zdecydowało się ich nie przedłużać i w efekcie trafiły one z powrotem w ręce Kodansha - japońskiego wydawcy mangi Katsuhiro Otomo Waititi planował rozpocząć zdjęcia do aktorskiej wersji " Akiry " w 2019 roku. Budżet widowiska miał wynieść 150 milionów dolarów. Reżyser deklarował, że jego film będzie wierną adaptacją dzieła Otomo, a w rolach głównych zostaną obsadzeni aktorzy azjatyckiego pochodzenia. Ostatecznie Waititi zdecydował się najpierw nakręcić dla Marvela "Thora 4", a potem zająć się "Akirą". Po tym, jak ekranizacja komiksu o nordyckim bogu spotkała się z chłodnym odbiorem, Warner stracił zapał do rozwijania "Akiry". Ostatecznie projekt ugrzązł w tzw. piekle developmentu.Akcja " Akiry " rozgrywa się w Tokio po III wojnie światowej. Miasto pogrążone jest w chaosie, szerzy się przestępczość i korupcja. Głównymi bohaterami są Kaneda i Tetsuo - dwaj członkowie młodzieżowego gangu motocyklowego. Tetsuo zostaje poddany przez wojsko eksperymentom, w wyniku których zyskuje nadludzkie moce. Szybko traci jednak kontrolę nad swoimi zdolnościami, staje się coraz bardziej niebezpieczny i niestabilny psychicznie. Kaneda za wszelką cenę próbuje ocalić przyjaciela.Przypomnijmy, że w 1988 roku Otomo nakręcił film animowany na podstawie swojej mangi. Dziś uważany jest on za klasykę cyberpunku i jeden z bardziej wpływowych filmów science fiction. W poniższym wideo pochylamy się nad jego fenomenem.