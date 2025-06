Daryl Dixon powraca! Kolejny rozdział sagi „The Walking Dead” w CANAL+

Zobacz polski zwiastun serialu

Serial jest spin-offem uwielbianej franczyzy "chodzących trupów" i kontynuuje historię po zakończeniu oryginalnej serii. Produkcja śledzi losy Daryla po jego niespodziewanym przybyciu do Europy. Bohater, samotny i zagubiony, trafia do Francji – kraju spustoszonego przez plagę zombie i wewnętrzne konflikty. Starając się odnaleźć drogę powrotną do domu, zostaje wciągnięty w niebezpieczną misję, która może zmienić jego przeznaczenie. Pod jego opiekę trafia chłopiec, w którym pokładana jest nadzieja na ocalenie ludzkości i zakończenie plagi niszczących planetę potworów. Podejmując się odpowiedzialnej misji, Daryl wyrusza w drogę powrotną do Ameryki, lecz natrafia na wiele przeszkód, które zmuszają go do zadania sobie pytań o własną tożsamość.Twórcy serialu (na czele z Davidem Zablem ) w tym spin-offie postawili na innowacje i nowości. Post apokaliptyczna Francja, a w szczególności Paryż, przedstawione są bardzo precyzyjnie, a sami Szwendacze to istoty o wiele inteligentniejsze i bardziej wytrzymałe fizycznie niż te, które można było oglądać w oryginalnej serii. Emocje podczas zmagań Daryla sięgają zenitu, gdy przychodzi mu walczyć z Nieumarłymi, w których żyłach płynie… żrący kwas. Już sam dotyk potrafi zarazić lub poparzyć człowieka, więc codzienna walka staje się coraz trudniejsza. Co równie ciekawe, Norman Reedus , wcielający się po raz kolejny w główną rolę, od początku zaangażowany był w tworzenie serialu o swoim bohaterze. Dzięki temu ewolucja jego postaci to również zasługa aktora, a protagonista stał się jeszcze bardziej złożony i ciekawy. Losy Daryla widzowie CANAL+ będą mogli śledzić również w drugiej części jego zmagań. " The Walking Dead: Daryl Dixon 2 " pojawi się w serwisie niedługo po premierze pierwszego sezonu, a na fanów serii czeka tam jeszcze więcej niespodzianek - odcinki trzeciej części pojawią się na równi z amerykańską premierą!Premiera " The Walking Dead: Daryl Dixon ” już 29 czerwca w serwisie streamingowym CANAL+