Sony ocenzurowało nowy film Michaela Winterbottoma

W Toronto swoją premierę miał nowy film Michaela Winterbottoma . Obraz będący satyrą na superbogaczy widzowie mogą oglądać jednak w innej wersji, niż to sobie wymarzył reżyser. W niedawno udzielonym wywiadzie Winterbottom ujawnił, że Sony, dla którego film został zrealizowany, usunęło z niego materiały niewygodne dla wytwórni.Chodzi o plansze pojawiające się na końcu filmu podające fakty dotyczące skandalicznie niskich zarobków pracowników fabryk w Mjanmie i Bangladeszu i gigantycznych zysków właścicieli największych sieci z ubraniami. Dostało się m.in.: Stefanowi Perssonowi (właścicielowi H&M) i Amancio Ortedze (właścicielowi Zary). Plansze ujawniały również obłudę gwiazd popkultury takich jak Beyoncé, Stevie Wonder, Robbie Williams i Jennifer Lopez, którzy nie mieli problemów z przyjmowaniem sowitych honorariów, by wystąpić na imprezach kontrowersyjnego brytyjskiego miliardera Philipa Greena (na nim wzorowana jest postać głównego bohatera filmu).Jak twierdzi Winterbottom , Sony postanowiło usunąć te plansze bojąc się, że zaszkodzą one interesom koncernu, jak również obawiając się pozwów ze strony wymienionych z nazwiska osób.