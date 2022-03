Sony zmienia PlayStation Plus. Poznaliśmy ofertę, pakiety i nowe ceny

PlayStation Plus Essential - ten, który już dobrze znacie

PlayStation Plus Extra - z katalogiem gier do pobrania

PlayStation Plus Deluxe - z grami ze starych konsol

Od pewnego czasu po sieci krążyły plotki, że Sony ma zmienić usługę PlayStation Plus (oraz niedostępne w Polsce PlayStation Now), tak by móc nią bezpośrednio konkurować z Xbox Game Pass Microsoftu. Dziś poznaliśmy szczegóły zmienionego abonamentu, który zadebiutuje w czerwcu tego roku. Nowe PlayStation Plus będzie dostępne w trzech pakietach, jednak nie wszystkie ich funkcje będą dostępne w Polsce. Nie poznaliśmy jeszcze polskich cen nowych pakietów, więc podajemy dostępne ceny w euro, a zaktualizujemy je jak tylko polski oddział PlayStation je ogłosi.Podstawowa wersja usługi będzie od teraz nazywała się Essential i będzie oferowała dokładnie to samo co do tej pory, czyli możliwość grania online, dwie gry miesięcznie do pobrania, zniżki na zakup gier i chmura do trzymania zapisanych danych gierCena bez zmian - 37 złotych miesięcznie | 100 złotych kwartalnie | 240 złotych rocznieNowy pakiet, w skład którego będzie wchodziło wszystko to co w Essential oraz dostęp do katalogu maksymalnie 400 gier z PlayStation 4 i PlayStation 5, które będziemy mogli pobierać na dyski swoich konsol.Cena - 13.99 EUR miesięcznie | 39.99 EUR kwartalnie | 99.99 EUR rocznieNajwyższy pakiet, który w wybranych krajach będzie nazywał się Premium i będzie oferował możliwość strumieniowania z chmury gier PS1, PS2, PS3, PS4 i PSP. W Polsce jednak dostaniemy jego okrojoną wersję Deluxe bez możliwość strumieniowania i bez gier PS3. W takim układzie nasz Deluxe będzie oferował wszystko to co Essential i Extra, a dodatkowo będziemy mogli pobrać wybrane tytuły z PS1, PS2 i PSP.Cena - jeszcze nieznana. Niedostępny u nas Premium ma kosztować 16.99 EUR miesięcznie, 49.99 EUR kwartalnie i 120 EUR rocznie, jednak przygotowany dla Polski Deluxe ma być od niego tańszy.Dowiedzieliśmy się też jakie gry zawitają w katalogu dostępnym dla subskrybentów Extra i Deluxe. Na start mają to być " Death Stranding ", " God of War ", " Marvel’s Spider-Man ", " Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ", " Mortal Kombat 11 " i " Returnal ". Więcej tytułów poznamy bliżej premiery, zaś sama oferta ma być co jakiś czas odświeżana.