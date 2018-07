Stało się! Akcjonariusze Foxa i Disneya popierają umowę kupna

20th Century Fox staje się częścią medialnego koncernu Disneya. Akcjonariusze Walt Disney Co. i 21st Century Fox dziś rano czasu nowojorskiego zebrali się, by w głosowaniu zatwierdzić wynegocjowany wcześniej kontrakt. Praktycznie wszyscy byli za. Cały proces trwał około 10 minut.Przypomnijmy, że wartość kontraktu wynosi 71,3 mld dolarów. Zgodnie z umową Disney odkupiło od 21st Century Fox praktycznie cały stan posiadania, a więc nie tylko 20th Century Fox, ale też Fox Searchlight, hale produkcyjne i większość kanałów telewizyjnych.Pierwotnie Disney miał zapłacić o 17 miliardów dolarów mniej. Jednak później do walki włączył się Comcast, który podbił cenę i wymusił na Disneyu podniesienie oferty.Dla fanów oznacza to m.in.: przejście do MCU X-Men i Fantastycznej Czwórki oraz powstawaniepod szyldem Disneya.Disney oczekuje, że proces przejmowania zakończy się w pierwszej połowie przyszłego roku.