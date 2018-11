Stacja The CW ekranizuje komiks ze stajni Vertigo

Stacja The CW rozwija projekt serialu. To ekranizacja komiksu wydawanego przez DC pod szyldem Vertigo.Twórcami pierwowzoru są Lauren Beukes, Dale Halverson i Ryan Kelly. To opowieść rozgrywająca się w świecie, w którym potwory ze słynnych serii horrorów istnieją naprawdę. Bliźniaki Jason i Jennifer ledwo przeżyli dzieciństwo naznaczone demonicznym opętaniem, które kosztowało życie ich matkę i nadwyrężyło więź między bratem i siostrą. 10 lat później do życia budzi się kolejna zła moc i rodzeństwo musi połączyć siły z innymi nastoletnimi niedobitkami, by stawić czoła kolejnym - dosłownym oraz metaforycznym - potworom.Scenariusz serialu napisał Jared Frieder ).