Steven Seagal przyjacielem Władimira Putina

Steven Seagal legenda kina akcji, dziś gwiazda filmów, których nikt nie ogląda

Zwiastun filmu "Miasto bezprawia"

Niedawno minął rok od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę. Od tego czasu wiele osób zrobiło wszystko, by publicznie zdystansować się od agresywnego reżimu. NieJego postawa nie zmieniła się, kiedy wybuchła wojna z Ukrainą w 2014 roku. Dowodu tego dał chociażby, kiedyW odpowiedzi na to władze Ukrainy w 2017 roku zakazały wstępu aktorowi do swojego kraju. Seagal w dalszym ciągu popierał decyzje Kremla. Ukrainę nazywał "zagrożeniem dla suwerenności Rosji". Odwiedził również tereny przejęte przez wojska rosyjskie.Formalnie Order Przyjaźni został Seagalowi przyznany za jego działania humanitarne i na rzecz kultury. Aktor jest bowiem specjalnym przedstawicielem ds. rosyjsko-amerykańskich stosunków humanitarnych.Na razie nikt z przedstawicieli aktora nie wypowiedział się, czy Seagal zamierza wybrać się do Rosji, by osobiście odebrać odznaczenie z rąk Putina. Steven Seagal jest amerykańskim aktorem, który w młodości spędził kilka lat w Japonii, gdzie uczył się sztuk walki. W filmach zaczął występować w latach 80.Kolejne lata ugruntowały jego pozycję jako jednego z bogów kina akcji. W tym czasie powstały takie filmy z jego udziałem jak:Z czasem jednak jego gwiazda zaczęła bladnąć. Ostatnim kinowym filmem, w którym zagrał główną rolę, byłoz 2002 roku. Potem zaliczył jeszcze gościnny występ w Seagal nie zaprzestał jednak gry aktorskiej. Do 2019 roku występował w kilku produkcjach rocznie. Potem pojawiła się przerwa wymuszona przez pojawiające się w mediach oskarżenia o molestowanie.. Prokuratura umorzyła śledztwo w 2018 roku.Filmografię Stevena Seagala zamyka na chwilę obecną wprowadzone na rynek kina domowego w grudniu 2019 roku. Jego zwiastun znajdziecie poniżej: