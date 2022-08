Steven Seagal nakręci film dla Rosji

Steven Seagal i jego związki z Rosją

Telewizja Biełsat donosi, że Steven Seagal nakręci film propagandowy na zamówienie Kremla. Rosjanie wysłali go do miejscowości Ołewniki, gdzie - według danych wywiadu USA - zginęło 53 ukraińskich jeńców. Ukraińskie media przekonują, że to część operacji mającej na celu zatuszowanie zbrodni wojennej oraz obarczenie winą strony ukraińskiej.Według Biełsatu aktor odwiedził Ołewniki w ramach przygotowań do realizacji filmu o rosyjskiej "operacji specjalnej". Na miejscu pozował do zdjęć z Denisem Puszylinem, czyli przywódcą separatystów. Seagal ma pozostać w Donbasie przez kilka dni, zaś w ramach dokumentacji przygotowano jego spotkanie z pozostałymi przy życiu jeńcami.Rosja twierdzi co innego. Obecność Seagala na miejscu tłumaczy wywiadem z członkami "neonazistowskiego batalionu Azow". Propagandyści rosyjscy ustami Władimira Sołowiowa przekonują również, że wojskowi i cywile poddali się wojskom rosyjskim i siłom republik Donbasu, zaś aktor poza rozmowami z jeńcami prowadził również inspekcję dowodów na ukraińską prowokację. Miał zobaczyć m.in. fragmenty rosyjskich rakiet, które - według propagandy - są dowodem na udział Ukraińców w zbrodni.Niegdysiejszy gwiazdor kina akcji od lat jest zagorzałym poplecznikiem Władimira Putina . Posiada rosyjskie obywatelstwo, został też wybrany przez władze na specjalnego przedstawiciela ds. rosyjsko-amerykańskich stosunków humanitarnych.Przed trzema laty gruchnęła wiadomość, jakoby Nikita Michałkow , proputinowski reżyser i laureat Oscara z 1995 roku za, miał wyprodukować amerykańsko-rosyjski film ze Stevenem Seagalem w roli głównej. Aktor miał również wystąpić w reklamie dla koncernu Kałasznikowa (ostatecznie umowę anulowano z powodu sankcji nałożonych na Rosję przez USA) i dołączyć do ruchu "Rosja 2045" skupiającego naukowców pracujących nad nowoczesnymi technologiami dla sektorów cywilnych i wojskowych.