Nowy film Spielberga w kinach na 80. urodziny reżysera

Spielberg wraca do tematu UFO

Zwiastun filmu "Fabelmanowie" – ostatniego reżyserskiego dokonania Spielberga

Nowy film Spielberga powstaje dla studia Universal. Wytwórnia właśnie zarezerwowała dla niego datę. W Ameryce film będzie miał premieręJest to jeden z nielicznych konkretów, jakie mamy na temat projektu Spielberga . Reżyser nie ujawnił jego tytułu. Z wcześniejszych doniesień prasowych wynika, że. A scenariusz przygotowuje częsty współpracownik Spielberga Choć nie są to potwierdzone doniesienia, to. Kosmitom Steven Spielberg zawdzięcza bardzo wiele. " E.T. " to jeden z największych kasowych hitów w historii. Wielu widzów pamięta i kocha również jego " Bliskie spotkania trzeciego stopnia " oraz widowisko " Wojna światów ".Majowa data sugeruje, że nowy film będzie dużą produkcją o sporym box-office'owym potencjale.