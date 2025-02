Film Stevena Spielberga zmienia datę premiery, bo Daniel Kwan i Daniel Scheinert się spóźniają

Spielberg przejmuje datę premiery po duecie Daniels

Nie znamy na razie żadnych szczegółów wyczekiwanego nowego filmu– poza tym, że studio Universal opisuje go słowami "film-wydarzenie".Czekamy więc na ogłoszenie nowej daty premiery filmu.Nowy projektrównież pozostaje otoczony tajemnicą. Wiadomo jedynie, że jego fabuła ma kręcić się (najprawdopodobniej) wokół UFO. Film miał początkowo wejść do kin 15 maja 2026 roku. Nowa odziedziczona po Danielsach data premiery toW maju byłoby dość ciasno i otaczałyby go z jednej strony " Avengers: Doomsday " (1 maja 2026), a z drugiej " The Mandalorian and Grogu " (22 maja).Scenariusz filmu napisał David Koepp , a w obsadzie znaleźli się Josh O'Connor Ostatni film Spielberga to " Fabelmanowie ".