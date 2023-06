Sylvester Stallone uznał wyższość Arnolda Schwarzeneggera?

Sylvester Stallone o rywalizacji z Arnoldem Schwarzeneggerem

Zdaniem Stallone'a przełomowym filmem, który zmienił kino akcji, był " Rambo: Pierwsza krew ", w którym zagrał tytułowego komandosa. Stallone stwierdził, że byli jak Muhamad Ali Schwarzenegger przyznał, że rywalizacja motywowała go do ciężkiej pracy.Ten trzyczęściowy serial dokumentalny prezentuje drogę Arnolda Schwarzeneggera z austriackiej prowincji na amerykański szczyt. W serii szczerych wywiadów Schwarzenegger , jego przyjaciele, przeciwnicy, współpracownicy i obserwatorzy opowiadają właściwie o wszystkim – o dniach spędzanych na siłowni, triumfach w Hollywood, rządach w Kalifornii oraz radościach i zawirowaniach w życiu rodzinnym. To niezwykła opowieść o niezwykłej postaci.