Szalony program "The Banana Splits" wróci... jako horror

Jeszcze w tym roku na antenie Syfy będzie miał premierę film. Obraz inspirowany jest zwariowanym programem rozrywkowym z 1968 roku, w którym antropomorfizowane zwierzęta śpiewały piosenki i odgrywały scenki komediowe.Film Syfy nie będzie jednak familijną produkcją a horrorem. To historia Harleya i jego rodziny, którzy uczestniczą w nagraniu jednego z odcinków telewizyjnego show "The Banana Splits". To, co miało być urodzinową zabawą, szybko przeradza się w dramatyczną walkę o przetrwanie, a trup ściele się gęsto.Obraz wyreżyseruje Danishka Esterhazy według scenariusza Jeda Elinoffa