Szef HBO zakładał fałszywe konta i krytykował...krytyków. Są przeprosiny

Za co przeprasza krytyków szef HBO?

Casey Bloys przeprasza za swoje zachowanie

Dwa dni temu magazyn "Rolling Stone" opublikował artykuł na temat pozwu, który przeciw HBO oraz jej prezesowi złożył jeden z asystentów Bloysa, Sully Temori - jak twierdzi powód, został on niesprawiedliwie zwolniony. Utrzymuje również, że na prośbę Bloysa oraz wiceprezeski do spraw produkcji Kathleen McCaffrey w 2020 i 2021 roku tworzył fałszywe konta na Twitterze, by atakować krytyków, którym nie podobały się seriale " Perry Mason " i " Mare z Easttown ". Wykorzystując fałszywą personę Kelly Shepard ("wegańską mamę z Teksasu") Temori miał również zostawiać negatywne komentarze pod opiniami użytkowników na stronie Deadline. Prawdziwość jego twierdzeń została potwierdzona za pośrednictwem metadanych.- mówił Bloys w trakcie konferencji programowej stacji w Nowym Jorku -podsumował Bloys.