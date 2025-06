Na co do kina? Poznajcie top 5 premier czerwca 2025

TOP: najgorętsze filmowe premiery czerwca 2025

O filmie "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" (premiera 6 czerwca)

O filmie "Jak wytresować smoka" (premiera 13 czerwca)

O filmie "Elio" (premiera 19 czerwca)

O filmie "28 lat później" (premiera 20 czerwca)

O filmie "F1" (premiera 28 czerwca)

Filmowy czerwiec zapowiada się emocjonująco. Na ekrany kin trafi m.in. " Ballerina ", w której grana przez Anę de Armas zabójczyni zmierzy się z Johnem Wickiem, oraz " 28 lat później ", czyli kontynuację hitu Aleksa Garlanda Danny'ego Boyle'a . Na co jeszcze warto mieć oko? Odpowiedź znajdziecie w naszym programie.Osierocona przez porywacza, który zabił jej ojca i uprowadził młodszą siostrę, 7-letnia Eve trafia do rodziny zastępczej. Przepełniona gniewem i żądzą zemsty zwraca na siebie uwagę tajemniczej organizacji Ruska Roma, która przygarnia ją i doskonali w sztuce tańca i zabijania. Jako dorosła kobieta, profesjonalna zabójczyni o nieprzeciętnych umiejętnościach i nieodpartym uroku, Eve łamie zasady swojej organizacji, by ruszyć na poszukiwania zabójcy ojca. Z Nowego Jorku krwawy trop prowadzi ją do małego alpejskiego miasteczka. Tu odkrywa kim tak naprawdę jest i dlaczego zniszczono jej rodzinę. A to dopiero początek jej drogi.Na wyspie Berk, gdzie wikingowie i smoki są zaciekłymi wrogami od pokoleń, mieszka Czkawka ( Mason Thames ). Pomysłowy, ale niedoceniony syn wodza ( Gerard Butler , powtarzający swoją rolę z animowanej serii), Czkawka przeciwstawia się wielowiekowej tradycji, kiedy zaprzyjaźnia się ze Szczerbatkiem. Ich nieprawdopodobna więź ujawnia prawdziwą naturę smoków, podważając fundamenty społeczeństwa wikingów. Z wojowniczą i ambitną Astrid (person=2542611]Nico Parker) i Gobberem ( Nick Frost ) u boku Czkawka konfrontuje się ze światem rozdartym strachem i niezrozumieniem. Gdy pojawia się starożytne zagrożenie, zagrażające zarówno wikingom, jak i smokom, przyjaźń Czkawki i Szczerbatka staje się kluczem do wykucia nowej przyszłości. Razem muszą podążać delikatną ścieżką w kierunku pokoju, wznosząc się poza granice swoich światów i na nowo definiując, co to znaczy być bohaterem i przywódcą.Każdy z nas goni za czymś. A co, jeśli to coś dogoni ciebie? Bohaterem nowego filmu Pixar Animation Studios jest Elio, fan wszystkiego, co związane z kosmitami. Elio poznaje odpowiedź na to najważniejsze z pytań, kiedy zostaje przewieziony do międzyplanetarnego raju, w którym mieszkają inteligentne formy życia z różnych galaktyk. Omyłkowo uznany za przywódcę Ziemi, chłopiec musi zawiązać nieoczekiwane sojusze, poradzić sobie z międzygalaktycznym kryzysem, a przy tym nie stracić szansy na spełnienie największego marzenia.W nowych okolicznościach kwarantanna jest bezwzględnie egzekwowana. Niektórzy znaleźli sposób na przetrwanie wśród zarażonych. Jedna z takich grup ocalałych znajduje się na niewielkiej wyspie, połączonej z lądem dobrze strzeżonym przejściem. Kiedy jeden z członków grupy opuszcza wyspę i wyrusza w podróż do mrocznego serca krainy, odkrywa tajemnice i straszne rzeczy, które się zdarzyły.Sonny Hayes (Brad Pitt), nazywany "największym niespełnionym", był najbardziej obiecującym kierowcą Formuły 1 i zjawiskiem lat 90. do czasu spektakularnego wypadku, który niemal zakończył jego karierę. Po 30 latach jest najemnym kierowcą bez stałego miejsca zamieszkania. Wtedy zwraca się do niego dawny kolega z zespołu, Ruben Cervantes (Javier Bardem), obecnie właściciel będącego na skraju bankructwa zespołu F1. Ruben przekonuje Sonny’ego do powrotu do Formuły 1. Ma to być ostatnia szansa ocalenia zespołu, a dla niego samego - zdobycia miana najlepszego na świecie. Sonny pojedzie u boku Joshuy Pearce’a (Damson Idris), narwanego nowicjusza, narzucającego własne, zawrotne tempo. Kiedy jednak rozlega się ryk silników, Sonny’ego dogania przeszłość. Przekonuje się, że w F1 najbardziej zaciętym rywalem jest kolega z zespołu, a drogą do odkupienia nie można podążać w pojedynkę.