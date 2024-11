Telewizory Ambilight Philips zmieniają kinowe doświadczenia! Poznaj ofertę Media Expert

Jaki telewizor Ambilight wybrać?

TUTAJ POD LINKIEM TUTAJ oferta dostępna jest





TUTAJ POD LINKIEM TUTAJ oferta dostępna jest









TUTAJ POD LINKIEM TUTAJ oferta dostępna jest





Czym wyróżniają się telewizory Ambilight marki Philips?

Z pełną ofertą telewizorów Ambilight Philips w Media Expert można zapoznać się POD LINKIEM TUTAJ Oferta Media Expert daje szeroki wybór telewizorów Ambilight marki Philips. Wszystkie telewizory Ambilight posiadają diody LED umieszczone z tyłu, które emitują światło dopasowujące się do obrazu na ekranie. Tworzy to atmosferę, dzięki której można się całkowicie zagłębić w świecie z ekranu.Telewizory Ambilight zaopatrzone są także w system TITAN OS oraz dźwięk i obraz jakości Dolby Vision oraz Dolby Atmos. A dzięki sterowaniu głosowemu oraz możliwości połączenie się z Alexą stają się niemal asystentami w przeżywaniu kinowych, sportowych i growych doświadczeń.Poniżej znajdziecie kilka przykładów z listy rekomendowanych produktów w sklepach Media Expert. Część z nich objęta jest promocją. Więcej szczegółów znajdziecie POD LINKIEM TUTAJTelewizor zaopatrzony w system TITAN OS posiada dźwięk Dolby Atmos, dzięki któremu wybrzmiewa każde słowo i najdrobniejszy szept. W opcjach można wybrać swojego asystenta głosowego, który spełnia najróżniejsze polecenia – wystarczy poprosić, by Was rozśmieszył, a sam wybierze wideo, które może się Wam spodobać. Do rozmów z Alexą zadedykowany został specjalny przycisk na pilocie, a jeśli zechcecie się z nią skomunikować podczas oglądania czegoś, dźwięk w telewizorze zostanie ściszony, by lepiej odebrać Wasz głos. Telewizor daje także możliwość bezprzewodowego łączenia się z soundbarem i bezprzewodowymi głośnikami w całym domu. Jeśli natomiast jesteście graczami, wejście HDMI 2.1 i dedykowane udoskonalenia obrazu zapewnią płynną rozgrywkę i pozwolą na wykorzystanie potencjału Waszych ulubionych tytułów.Ten telewizor ucieszy zarówno miłośników kina, jak i amatorów gier komputerowych. Zaawansowane algorytmy zostały stworzone specjalnie do tego, by udoskonalać parametry obrazu, w tym rozdzielczość, redukcję szumów, optymalizację kontrastu, kolorów oraz ostrości, co stwarza wyjątkowo realistyczne wrażenia. Nad optymalizacją obrazu pracuje tu też Philips Pixel Precise Ultra HD, a jego zadaniem jest dostarczać płynny i ostry obraz nawet w najbardziej dynamicznych rozgrywkach, dzięki czemu gry wyglądają jeszcze lepiej. I podobnie jak wszystkie telewizory z technologią Ambilight Philips, także i ten posiada opcję sterowania głosowego i wywoływania Alexy w wygodny sposób, co sprawia wrażenie komunikowania się ze sprzętem, który jest w stanie w mgnieniu oka spełnić Wasze polecenia.Poza nadzwyczajnymi doświadczeniami obrazu i dźwięku dzięki technologiom Dolby Vision oraz Dolby Atmos, a także specjalnym algorytmom pracującym nad udoskonalaniem jakości kolorów, kontrastów płynności oglądanego wideo, na graczy czeka tu również energia 144Hz, co oznacza olbrzymią prędkość odświeżania obrazu na sekundę. Przekłada się to wyjątkową płynność ruchów na ekranie, a to zdecydowanie docenią gracze, którzy widzą, że w dynamicznej rozgrywce liczą się nawet ułamki sekundy. Telewizor jest także kompatybilny z technologiami VRR i FreeSync, a tryb gry Ambilight stoi na straży rozgrywek na najwyższym poziomie.Technologia Ambilight została stworzona przez Philips i jak dotąd to jedyna marka posiadająca do niej prawa. Jej nadrzędnym założeniem jest zmiana sposobu odbioru oglądanych treści – a to za sprawą diod LED umieszczonych z tyłu telewizora, które emitują światło dopasowujące się do obrazu na ekranie. Dzięki temu ma się wrażenie, że świat z ekranu wypełnia całe pomieszczenie, a my jako widzowie jesteśmy w nim zanurzeni.Za Ambilight stoją także zaawansowane algorytmy poprawiające parametry obrazu – w tym ostrość, kolory, kontrast czy redukcję szumów. Obraz wygląda więc bardzo realistycznie i dynamicznie. A to docenią także miłośnicy sportów i gracze – telewizory Ambilight Philips są przystosowane do oglądania i rozgrywania szybkich akcji, bez strat w płynności ruchów.Telewizory Philips z technologią Ambilight znajdziecie w sieci sklepów Media Expert. A więcej o nich możecie się dowiedzieć POD LINKIEM TUTAJ