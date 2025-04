Looney Tunes, Flintstonowie oraz Tom i Jerry wracają. Filmy animowane w przygotowaniu

Będą nowe filmy o Looney Tunes, Flintstone'ach oraz Tomie i Jerrym

"Looney Tunes: Porky i Daffy ratują świat" – zwiastun

Czarne chmury nad Looney Tunes

Podczas trwającego właśnie CinemaConu studio Warner Bros. ujawniło, żeNa razie nie ujawniono szczegółów tych produkcji.Ostatnia pełnometrażowa animacja z bohaterami Looney Tunes , trafiła do polskich kin 31 stycznia i spotkała się raczej z ciepłym przyjęciem. Jerry pojawili się ostatnio w na poły aktorskim, na poły animowanym filmie zatytułowanym po prostuz 2021 roku, w którym zagrali m.in. Chloë Grace Moretz Nowa animacja o Flintstone'ach jest w przygotowaniu już od jakiegoś czasu. Film zatytułowanypo raz pierwszy zapowiedziano jeszcze w 2023 roku. Jego scenariusz piszą Aaron Horvath Michael Jelenic , którzy pracowali przy " The Super Mario Bros. Movie ". Reżyserować mają Hamish Grieve Niedawno Warner Bros. ujawniło swoje plany zburzenia znajdującego się na ternie studia, który przez lata był domem dla produkcji Looney Tunes . Mniej więcej w tym samym czasie pojawiły się pogłoski, że platforma Max ma pozbyć się ze swojej biblioteki wszystkich produkcji spod szyldu Looney Tunes Ostatnio pojawiła się jednak szansa na to, że skasowany w 2023 roku filmtrafi jednak do kin. Firma Ketchup Entertainment zaoferowała kupno produkcji, która trafiła na półkę. Jeśli strony dojdą do porozumienia, to film prawdopodobnie trafi do kin w 2026 roku.