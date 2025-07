The Cinematic Orchestra & Leszek Możdżer. Jedyny koncert w Polsce!

To spotkanie legend – zespołu, który od ponad dwóch dekad redefiniuje instrumentalną muzykę współczesną oraz artysty, który z pasją przekracza granice gatunków, łącząc jazz, klasykę i awangardę. Zapowiada się multimedialne widowisko pełne emocji, światła i dźwięku, które przeniesie publiczność w zupełnie nowy wymiar doznań artystycznych.The Cinematic Orchestra, dowodzone przez Jasona Swinscoe’a, słynie z hipnotyzujących kompozycji, które pojawiają się w filmach, reklamach i grach. Ich twórczość często przybiera formę muzyki ilustracyjnej – pełnej przestrzeni, emocji i narracyjnego napięcia – co sprawia, że zespół uznawany jest za jednego z najważniejszych twórców współczesnej muzyki filmowej. Albumy takie jak "Motion", "Man with a Movie Camera" czy "Ma Fleur" to już klasyka gatunku, wydana przez prestiżową wytwórnię Ninja Tune.Wrocławski koncert będzie jedynym występem The Cinematic Orchestra w Polsce w 2025 roku i jednym z zaledwie dwóch zaplanowanych koncertów zespołu w EuropieLeszek Możdżer, ceniony na całym świecie za swój talent improwizatorski, występował m.in. w nowojorskim Blue Note i londyńskim Barbican Centre. Współpracował z takimi artystami jak David Gilmour, Pat Metheny czy Tomasz Stańko, a jego twórczość to nieustanny dialog z tradycją i poszukiwanie nowych form wyrazu.Bilety już w sprzedaży:eBilet: https://www.ebilet.pl/muzyka/festiwale/tu-zaczyna-sie-wroclaw KupBilecik: https://kbq.pl/169148 Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1, Wrocław23 sierpnia 2025, godz. 19:00Wydarzenie odbywa się w ramach obchodów 45. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.