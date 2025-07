"Fantastyczna 4" zarobiła tyle, co "Kapitan Ameryka 4" i "Thunderbolts*" łącznie

TUTAJ.

Aby wziąć udział w Plebiscycie, kliknijcie

Mocny wyniki "Fantastycznej 4" z pokazów przedpremierowych

Zwiastun filmu "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"

Znamy już pierwsze wyniki z pokazów przedpremierowych filmu. I są one dla Marvela znakomite.Aktualne szacunki mówią bowiem o ok.. A to oznacza, że widowisko. " Thunderbolts* " zarobiło bowiem w czasie pokazów przedpremierowych, a czwarty " Kapitan Ameryka " –Wynikjest prawie identyczny do tego, jaki wypracował. Warto jednak pamiętać, że w przypadku widowiska DC do kwotyzaliczono 2,8 mln dolarów ze specjalnych pokazów, które odbyły się we wtorek poprzedzający premierę. Superman " ostatecznie na otwarcie zgarnął 125 milionów dolarów.Jest już niemal pewne, że najpóźniej w sobotę nowa " Fantastyczna 4 " pobije wyniki otwarć wszystkich poprzednich część.z 2005 roku zadebiutowała w Ameryce z kwotą, sequelzgarnął, zaśz 2015 roku roztrzaskała się zarabiając na otwarcie, a w sumie 56,1 mln.