To się dzieje! AI zdubbingowało horror inspirowany Harrym Potterem

Pa pa aktorzy dubbingowi. Nadchodzi era AI

Zwiastun filmu "Juego de brujas"

Miracle Media zakupiło prawa do dystrybucji argentyńskiego filmu. Projekt opisywany jest jako horror inspirowany serią o Harrym Potterze W Ameryce i Wielkiej Brytanii film trafi do kin nie z napisami, lecz w wersji zdubbingowanej. To standardowa praktyka. Zaskoczeniem może być jednak fakt, że wersję angielską przygotowała sztuczna inteligencja.Bohaterkąjest nastoletnia dziewczyna, której rodzinę nęka diabeł. Na 18. urodziny dostaje najnowocześniejszy zestaw do gier VR. Dzięki niemu przenosi się do magicznego świata i średniowiecznej szkoły magii, gdzie rozpocznie naukę umiejętności, które pozwolą jej stanąć do walki z diabłem.Obraz wyreżyserował Fabián Forte . W głównej roli wystąpiła Lourdes Mansilla