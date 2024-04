Tom Hardy u Garetha Evansa, twórcy "Raid". Kiedy wreszcie zobaczymy "Havoc" na platformie Netflix?

Kiedy wreszcie zobaczymy Toma Hardy'ego w "Havoc"?

O czym opowie "Havoc"?

"Gangi Londynu" - zwiastun

Nie wiadomo, czemu premiera filmu wciąż się opóźnia. Zdjęcia zakończyły się bowiem w październiku 2021 roku.Wreszcie pojawiło się jednak światełko w tunelu.Portal "World of Reel" donosi, żeJest więc całkiem prawdopodobne, że film będzie miał premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, który odbywa się we wrześniu. Możliwe jednak, że Netflix ominie ścieżkę festiwalową i po prostu wrzuci film na serwis.Czekacie na premierę?Akcja filmu rozgrywać się ma po katastrofie, jaką skończyła się transakcja narkotykowa. Posiniaczony detektyw musi przetrwać w kryminalnym półświatku, aby uratować syna polityka. Po drodze odkrywa potężną sieć korupcji i intryg oplatającą całe jego miasto.W obsadzie znaleźli się Tom Hardy Evans ma na swoim koncie takie produkcje jak " Raid ", " The Raid 2: Infiltracja " i " Apostoł " oraz serial " Gangi Londynu ".