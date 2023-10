Strajk aktorów i Halloween. Kostiumy Barbie i Wednesday Addams zakazane

"Nie będziemy promować contentu naszych pracodawców"

George Clooney i wielkie gwiazdy miały pomysł na zakończenie strajku

Przesłanie SAG-AFTRA jest jasne.. Dlatego też członkowie związku nie powinni być widziani w kostiumach Barbie, Wednesday Addams, komiksowych superbohaterów.SAG-AFTRA zaleca przebrania, które odwołują się bardziej do idei (duch, zombie, mumia) niż do konkretnej postaci. Możliwe są również przebrania za postacie, które nie są powiązane z markami wielkich wytwórni lub są to postacie animowane.Po tym, jak w sobotę nagle zerwane zostały negocjacje pomiędzy aktorami a wytwórniami,Propozycja Clooneya i spółki polegała na tym, by, które można byłoby przeznaczyć na wsparcie szeregowych członków związku. W ten sposób o tyle można byłoby zmniejszyć żądania wobec wytwórni.Niestety. Propozycja Clooneya nie ma bowiem żadnego przełożenia prawnego. Związek aktorów ograniczają prawa federalne, a te wyraźnie określają, że pieniądze na składki zdrowotne i emerytalne muszą pochodzi od pracodawcy.Fran Drescher, szefowa SAG-AFTRA z całego serca podziękowała Clooneyowi i innym gwiazdom za ten wyraz solidarności ze strajkującymi.. Składka wynosiłaby 57 centów od każdego użytkownika platformy streamingowej danego studia. Z tak uzyskanej kwoty wypłacane byłyby składki tym aktorom, którzy wystąpili w filmach i serialach dostępnych na tychże platformach.