Kultura "woke" to wytrzyma? Będzie czwarty "Austin Powers"

Czy pokolenie Z będzie się śmiać na "Austinie Powersie 4"?

Zwiastun filmu "Austin Powers i Złoty Członek"

powstaje na fali wznowionej popularności komediami sprzed paru dekad (w przygotowaniu jest już przecież nowa). Od premiery trzeciej części -- minęło już 22 lata, więc zdążyło dorosnąć całe pokolenie kinomanów, którzy nie mieli okazji widzieć słynnego agenta w kinach.Rozmowy o czwartej części wracają co kilka lat jak bumerang. Fanem idei kolejnego filmu jest Jay Roach , który jeszcze parę lat temu deklarował, że chętnie stanie za kamerą komedii. Przyznał też, że regularnie rozmawia o tym z gwiazdą cyklu Mikiem Myersem Austin Powers to brytyjski szpieg, który w latach 60. decyduje się poddać hibernacji, aby dopaść śmiertelnego wroga - doktora Zło. Odmrożony po trzech dekadach bohater musi się przystosować do nowej rzeczywistości. Myers wcielił się zarówno w Powersa, jak i jego nemezis.Seria debiutowała w 1997 roku filmem. Komedia okazała się hitem i szybko powstała kontynuacja, a zaraz potem część trzeciaPortal World of Reel twierdzi, że. Niestety nie znamy żadnych szczegółów. Wiadomo jedynie tyle, że w filmie nie pojawi się Mini-Mój, gdyż Verne Troyer zmarł w 2018 roku.