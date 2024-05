W co zagrać w maju? Top 5 najciekawszych premier gier

TOP 5 Premier gier: W co zagrać w maju?

"Indika"

"Homeworld 3"

"The Rogue Prince of Persia"

"Senua's Saga: Hellblade II"

"Paper Mario: The Thousand-Year Door"

"INDIKA" jest trzecioosobową grą fabularną osadzoną w dziwnym świecie, gdzie religijne wizje zderzają się z surową rzeczywistością. Tytuł opowiada historię młodej zakonnicy, która wyrusza w podróż ku samopoznaniu w towarzystwie niecodziennego, rogatego kompana.Na pozór Indika wydaje się zwyczajną zakonnicą próbującą dostosować się do trudnego i monotonnego życia w klasztorze. Nie daj się jednak zmylić pozorom – ta moda dziewczyna nawiązała bowiem znajomość z dość nietypowym osobnikiem, mianowicie diabłem.Nagradzana historia serii Homeworld doczekała się kontynuacji. Po wydarzeniach przedstawionych w grze Homeworld 2 w galaktyce nastała epoka dostatku, co było możliwe dzięki Sieci Wrót Hiperprzestrzennych. Cykle dobrobytu i wojen następowały jeden po drugim. Teraz wrota zaczynają zawodzić, a kluczem do rozwiązania zagadki i uratowania wszechświata jest Karan, która stała się mityczną postacią czczoną przez niektórych jako bogini.Poprowadź Księcia do walki z Hunami spaczonymi działaniem mrocznej szamańskiej magii i znajdź swoje miejsce wśród królewskiego rodu, odkrywając pełną życia reinterpretację Persji. Łącz ze sobą elementy całej układanki i zwiedzaj nowe obszary, raz za razem podejmując walkę i poznając szereg barwnych postaci w ramach nieliniowych postępów fabularnych.Kontynuacja nagrodzonej gry "Hellblade: Senua's Sacrifice" przenosi nas w brutalną podróż przeżycia przez mity i męki wikingowskiej Islandii. Zdeterminowana, by uratować tych, którzy padli ofiarą okrucieństw tyrani, Senua staje przed wyzwaniem pokonania ciemności zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.Niegodziwi X-Nauci poszukują skarbu ukrytego za Tysiącletnimi Drzwiami! Posiadając mapę od księżniczki Peach oraz dzięki pomocy kilku miejscowych, Mario przemierza kolorowy świat wykonany z papieru, by znaleźć skarb przed nimi. Aby osiągnąć sukces w swojej misji, musisz rozwijać umiejętności Maria i jego przyjaciół, opanować ataki oparte na czasie i zdobyć odznaki, by zaimponować publiczności na arenie walki, oraz wykorzystać wszystkie zdolności wynikające z bycia przeklętym — a właściwie z bycia wykonanym z papieru — takie jak składanie się w samolot, by pokonać duże przepaście, czy obracanie się bokiem, by prześlizgnąć się przez wąskie otwory.