Paramount+ ma hit. Przez ile godzin odtwarzano "Knucklesa"?

Rekordowy "Knuckles". Ile osób obejrzało serial?

Zobacz zwiastun serialu "Knuckles"

Jak podaje The Hollywood Reporter, " Knuckles " w ciągu pierwszych trzech dni od premiery był odtwarzany łącznie przez cztery miliony godzin. Czas trwania sześcioodcinkowego spin-offu " Sonica " to 169 minut, co w przybliżeniu daje 1,42 miliona odtworzeń całości. Popularność serialu przyczyniła się też do wzrostu zainteresowania dostępnymi w ofercie platformy filmami o przygodach Sonica . Udostępnione przez serwis statystyki mówią, że w ciągu ostatniego weekendu były one oglądane trzy razy chętniej niż do tej pory.Dla porównania tytuł zajmujący dziesiąte miejsce w cotygodniowych rankingach Netfliksa może się zazwyczaj pochwalić oglądalnością poziomie 1,5 miliona odtworzeń. " Knuckles " z pewnością szybko przeskoczy ten próg.Pilotowy odcinek " Knucklesa " wyreżyserował Jeff Fowler , twórca filmów " Sonic: Szybki jak błyskawica " i " Sonic 2: Szybki jak błyskawica ". Tytułowemu bohaterowi użyczył głosu Idris Elba . Produkcja pierwotnie była zaplanowana jako sześcioodcinkowy miniserial. Czy w związku z jej ogromną popularnością platforma zdecyduje się zrealizować kolejne odcinki? Będziemy o tym informować.– skomentował Jeff Grossman, wiceprezes ds. programowych w Paramount+.Serial " Knuckles " trafił na Paramount+ 26 kwietnia tego roku. Platforma udostępniła od razu wszystkie sześć odcinków pierwszego sezonu. W Polsce serial będzie dostępny na SkyShowtime. Zobaczcie zwiastun: