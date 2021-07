Twórcy "Steve'a Jobsa" szykują serial o noblistce

Studio Mark Gordon Pictures kupiło prawa do ekranizacji najnowszej książki Waltera Isaacsona , "The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing and the Future of the Human Race". Na jej podstawie powstanie serial.Bohaterką książki jest Jennifer Doudna, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za 2020 rok. Opracowała tzw. metodę CRISPR/Cas, która pozwala na dokonywanie precyzyjnych zmian w genach. Jej badania okazały się przydatne m.in. w diagnostyce COVID-19. Isaacson jest autorem biografii m.in. Steve'a Jobsa, Alberta Einsteina i Benjamina Franklina. Książka "The Code Breaker" zadebiutowała w marcu i stała się bestsellerem. Mark Gordon był m.in. producentem " Steve'a Jobsa ", który czerpał z biografii napisanej przez Isaacsona Producentami serialu będą Gordon , powiedział Isaacson