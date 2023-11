Tysiące promocji na Black Weeks na Allegro. Promocje sięgają nawet do 50%!

Promocyjne oferty Allegro Black Weeks





Jeśli rozglądacie się za prezentami dla siebie samych i swoich bliskich, lepszej okazji niż, będącego najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem w kalendarzu zakupowym konsumentów na całym świecie,już w tym roku nie znajdziecie. Dobra wiadomość jest jednak taka, żepotrwa. W tym czasie czekają na Was tysiące promocyjnych ofert w obniżonych cenach nawet do 50%!Niektóre z nich znikają w ekspresowym tempie, nie przegapcie więc swojej szansy. Przykładowe propozycje dostępne już dziś znajdziecie poniżej. Więcej promocji w takich kategoriach, jak odzież, obuwie i dodatki oraz elektronika można znaleźć na dedykowanej stronieAby skorzystać z najbardziej atrakcyjnych ofert podczas, warto użyć aplikacji Allegro. Możecie otrzymać kupon w wysokości 10 zł za zainstalowanie aplikacji i kolejne 10 zł za dokonanie pierwszego zakupu za jej pośrednictwem.Dodatkowo, podczas festiwalu możecie zdobyć aż 30 Monet, jeśli wydacie minimum 500 zł na produkty oznaczone jako "Black Weeks"*. Jeszcze więcej korzyści czeka na użytkowników Allegro Smart! Tylko w aplikacji zyskacie dostęp do codziennych ofert z Shakera, przecenionych o co najmniej 50%, w tym jednej oferty dziennie za 1 zł!Poniżej przygotowaliśmy dla Was przykładowe promocyjne oferty, które znajdziecie na Allegro w ramachjuż dziś! Nasze kolejne propozycje znajdziecie na Filmwebie w kolejnych dniach. Trzymamy dla Was rękę na pulsie.Jako najważniejsze cechy telewizora Philips LED jego twórcy podają najwyższą jakość obrazu, a także jego smukły, nienarzucający się w domowej przestrzeni kształt. Można też nim sterować głosowo za pomocą Asystenta Google'a, a zaraz po włączeniu konsoli sam automatycznie aktywuje tryb gier, który gwarantuje ostrzejszy i płynniejszy obraz. Jakość 4K oznacza z kolei wyjątkowo żywe kolory i jeszcze więcej szczegółów — nawet w ciemnych i jasnych obszarach, niezależnie od oglądanych treści. A tych nie brakuje m.in. dzięki Google TV, który w przypadku braku pomysłu na seans zaproponuje coś do obejrzenia na Waszych ulubionych platformach. Wszystkie szczegółowe parametry telewizora znajdziecie POD LINKIEM Robot nie tylko odkurza domowe powierzchnie, ale też je myje. Jak zapewnia producent, rozpoznaje schody jako niebezpieczeństwo i sprytnie omija takie przeszkody, jak leżące na podłodze przedmioty – nie trzeba więc sprzątać, zanim zacznie to robić robot. Dzięki wielofunkcyjnej stacji bazowej nie ma też potrzeby myśleć o jego czyszczeniu – Q Revo potrafi to robić sam, czym oszczędza czas i uwagę swojego właściciela. Dobra informacja jest też taka, że robot utrzymuje wysoką higienę, wysuszając mopa w ekspresowym tempie za sprawą ciepłego powietrza o temperaturze 45°C. Ale to wciąż nie wszystko! Robot reaguje na głos, więc wystarczy mu powiedzieć, żeby posprzątał. I gotowe. Promocyjna oferta dostępna jest POD LINKIEM Zegarek G-Shock marki Casio posiada nie tylko szereg przydatnych w życiu codziennym funkcjonalności, ale też solidną konstrukcję wytrzymałą na ekstremalne warunki. Zegarek ma wbudowany alarm, stoper, a jego dodatkową zaletą jest czytelny wyświetlacz z godziną. Posiadacze G-Shocka od Casio chwalą sobie też jego futurystyczny, przyciągający uwagę design. Myślicie o prezencie dla kogoś bliskiego? Sprawdźcie promocyjną ofertę POD LINKIEM Hulajnoga sprawdza się we wszystkich warunkach pogodowych, co ze względu na trwającą w Polsce porę deszczową jest cenną informacją. O tym, że jest cudownym rozwiązaniem na korki w mieście i niewygody transportu publicznego, przekonywać nie trzeba. Osiągając 20 km/h, można się nią dostać w wygodny i bezpieczny sposób w dowolne miejsce. Wszystkie konieczne informacje na temat jazdy – prędkość, stan akumulatora czy oświetlenie – wyświetlane są na jasnym panelu. Zasięg na jednym ładowaniu wynosi 45 km podróży plus 5 km dzięki technologii odzyskującej energię kinetyczną. Bezpieczeństwo na drodze zapewniają m.in. superjasne reflektory. Hulajnogę można łatwo złożyć, dzięki czemu zajmuje niewiele miejsca. Co jeszcze potrafi, dowiecie się z oferty POD LINKIEM Wśród promocyjnych ofert na Allegro znajdziecie wiele propozycji także dla najmłodszych. Na przykład zestaw od LEGO Duplo z pociągiem parowym, a także stacją kolejową, wywrotką z węglem, dwiema figurkami DUPLO oraz figurką zwierzątka – można go również uzupełniać dodatkowymi elementami. Dzieci spędzą przy nim całe godziny na ustawianiu poszczególnych części, a następnie zabawę z jeżdżeniem, włączeniem sygnalizacji czy tankowaniem pojazdu. W licznych komentarzach do produktu przewijają się głosy ostrzegające rodziców – że nie oderwą się od tych klocków podobnie jak ich dzieci. Ofertę znajdziecie POD LINKIEM