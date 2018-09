VIII Konkurs "Powiększenie": oto zwycięzcy!

I NAGRODĘ (3000 zł oraz stałą współpracę z portalem Filmweb) dla:







Wyróżnienia (1000 zł oraz możliwość publikacji na łamach portalu) dla

Jury VIII edycji Konkursuw składzie: Joanna Kos-Krauze , Patrycja Calińska, Marta Sikorska, Darek Arest oraz przewodniczący Michał Walkiewicz, po zapoznaniu się z pracami 116 autorów, postanowiło jednogłośnie przyznać następujące nagrody:– za recenzję filmu Martina Scorsesego oraz poświęcony kinu religijnemu esej– za recenzję filmu Adiny Pintilie oraz esej" o filmowej teorii zmysłów– za recenzję filmu Normana Leto oraz esejpoświęcony portretom sztuki we współczesnym polskim kinie.Konkurs ma na celu wyłonienie i wypromowanie młodych zdolnych ludzi, którzy będą w przyszłości profesjonalnie pisać o kinie. Wygrana daje laureatom szansę na zawodową karierę. Szukamy autorów, którzy zwrócą uwagę na rzeczy pomijane, dostrzegą to, co pozostawało niedostrzeżone, i opiszą w swoich tekstach najciekawsze aspekty współczesnego kina. Na osiem dotychczasowych edycjinadesłano już łącznie 1767 prac konkursowych.Nagrody zostaną wręczone 29 września podczas corocznego zlotu użytkowników Filmwebu, czyli Filmweb Offline. Nagrodzone prace laureatów już wkrótce będzie można przeczytać na łamach serwisu.Szczegółowe informacje o konkursie, wraz z listą poprzednich laureatów i nagrodzonymi pracami, znajdują się na stronie: