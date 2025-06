Koniec Warner Bros. Discovery! David Zaslav ogłasza podział koncernu

Były dwa koncerny, powstał jeden. Teraz znów będą dwa

Warner Bros. Discovery powstało zaledwie trzy lata temu. Kupno Warner Bros. przez Discovery sprawiło, że nowy byt obciążony został gigantycznym długiem. Obecnie wynosi on ponad 34 mld dolarów.Podział ma doprowadzić do szybszego wyjścia na swoje przynajmniej części biznesów obecnego WBD.Obecny koncern zostanie podzielony na dwie części. Finalizacja zmiany ma nastąpić do połowy 2026 roku.Obecnie nowe spółki noszą robocze nazwyoraz. W skład spółki wejdą:• HBO Max• Kanały HBO• TNT Sports International• Warner Bros. Motion Picture Group (czyli wszystkie wytwórnie filmowe wraz biblioteką filmów)• DC Studios i DC Comics Publishing• Warner Bros. Television Group (czyli wszystkie wytwórnie telewizyjne, a także Cartoon Network Studios i Hanna-Barbera Studios Europe)• Warner Bros. Games• Hale produkcyjne• Wycieczki, handel, licencjonowanie marek. W skład spółki wejdą:• Stacje telewizyjne, m.in.: TNT, TBS, Turner Classic Movies, OWN, HGTV, Food Network, TLC, Discovery Channel, Animal Planet, Cartoon Network i Adult Swim• CNN wraz z planowaną platformą streamingową• Platformy streamingowe Discovery+• Kanały sportowe wraz z prawami do transmisji imprez sportowych• Bleacher Report i House of HighlightsWall Street początkowo z zadowoleniem przyjęło wiadomość o podziale WBD. Ceny akcji szybko poszły w górę. Kiedy jednak pierwszy entuzjazm opadł, akcje spółki zaczęły iść w dół.Warner Bros. Discovery nie jest pierwszym medialnym koncernem, który dokonuje restrukturyzacji poprzez wyodrębnienie kanałów telewizyjnych, które postrzegane są jako bardziej problematyczne i trudniejsze w utrzymaniu rentowności.Takiego samego podziału dokonał już Comcast, a ostatnio Lionsgate, który ponownie uczynił Starz odrębną spółką.