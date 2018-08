WIDEO: Oto nowa animacja autorów "Epoki lodowcowej 2"

3 2 1



Bohaterem filmu jest Terry - nieśmiały chłopiec o złotym sercu i bujnej wyobraźni. Marzy o przygodach, ale nie wierzy, że jakaś może go tak naprawdę spotkać. Pewnego dnia, niespodziewanie odkryje przejście do innego, ekscytującego wymiaru. To, kogo tam spotka w głowie się nie mieści! Złośliwe trolle, czarnoksiężnik o wielkiej mocy, tresowane smoki, balonowe ptaki, ale też zakręcona księżniczka, której wpadnie w oko. Księżniczka bardzo wierzy w bajki, a szczególnie w jedną z nich - o księciu, który pewnego dnia pojawi się, aby uratować jej królestwo. Gdy potężny czarnoksiężnik rzuci czar na całą krainę pogrążając ludzi w smutku, Terry zostanie wybrańcem, który się z nim zmierzy. Czy chłopiec odnajdzie w sobie odwagę, by stanąć twarzą w twarz z potężnym magiem? Czy można wyczarować radość?Wspólnie z Terrym naucz się nowych zaklęć i odkryj moc, którą masz w sobie. Wystarczy uwierzyć, że magiczny klucz do szczęścia jest w Twoich rękach.Złośliwe trolle, tresowane smoki i... mnóstwo śmiechu, czyliw kinach od 3 sierpnia.