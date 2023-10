Wieczory z przygodą od 10 października na kanale BBC Earth

HART DUCHA NA ALASCE

PODRÓŻ DO ZAPOMNIANYCH KRAIN

KALENDARZ EMISJI

W najnowszej odsłonie dobrze znanego programu wracamy do codziennego życia mieszkańców czterech gospodarstw domowych z różnych stron alaskańskiego odludzia. Ich życie skupia się przede wszystkim na polowaniach oraz pieczołowitych przygotowaniach do długiej i mroźnej zimy. Na Alasce temperatury spadają do poziomu zagrażającego życiu, czyli -60 stopni Celsjusza. Region o tak surowych warunkach klimatycznych zamieszkują ludzie o wyjątkowo twardych charakterach.Wśród nich znajdują się m.in. występująca we wcześniejszych sezonach serii Sue, która przygotowuje swoją osadę na nadejście zimowej burzy. Pod maską niezniszczalnej możemy dostrzec wrażliwą i borykającą się z samotnością kobietę. Z kolei Hailstonowie łowią ryby w przerębli, mierząc się z głodem i własnymi ambicjami. Opiekuńczy Andy szkoli nowe szczenięta do biegania w zaprzęgu, a Glenn poluje na karibu, którym planuje podzielić się z rodziną. Czy bohaterkom i bohaterom uda się osiągnąć cele, jakie założyli sobie przed nadejściem groźnej zimy? Czego im brakuje a co szczególnie doceniają żyjąc w oddaleniu od cywilizacji?Podróżnik Ben Fogle jest dobrze znany widowni z takich programów jak "Życie na pustkowiu", "Rok przygód" czy "Życie na pustkowiu: powroty". Pisarz i odkrywca przemierza najdalsze zakątki świata, by zapoznać nas z ludźmi, którzy zdecydowali się na kompletną zmianę stylu życia.Tym razem Ben wybiera się do opuszczonych rejonów świata i pyta, dlaczego mieszkańcy zdecydowali się je porzucić lub zostać w nich mimo przeciwności losu. Przygląda się także staraniom rewitalizacji enklaw, o których dawno już zapomniano. Odwiedza m.in. społeczność kalifornijskiej pustyni od ponad 60 lat żyjącą poza systemem. Udaje się także na opuszczone szkockie wyspy, nad którymi czuwają duchowi opiekunowie i odkrywa zapomnianą przez świat karaibską wyspę Montserrat, która w wyniku serii erupcji wulkanicznych w latach 90. stała się miastem-widmem. Niektórzy jej mieszkańcy odmówili opuszczenia domów i wciąż żyją w otoczeniu pokrytym pyłem wulkanicznym.Pierwszy z dwudziestu odcinków najnowszego sezonu "W okowach mrozu"zostanie premierowo wyemitowany wena kanale BBC Earth. Kolejne odcinki będą pokazywane co tydzień o tej samej porze.Odbędzie można także oglądać pierwszy odcinek programu "Ben Fogle: opuszczone światy". Kolejne dwa odcinki tej dokumentalnej mini-serii zostaną wyemitowane w kolejnych tygodniach w piątki o tej samej porze.