Wybieramy najbardziej inspirującą rolę kobiecą

Razem z YES - producentem biżuterii zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w ankiecie na ulubioną bohaterkę, która stała się dla Was motywacją do zmian?Czy będzie to żyjąca sama w wielkim Paryżu Amelia, która postanawia, że będzie uszczęśliwiać ludzi, a może Bridget Jones, która stara się odmienić swoje życie mimo ciągłych przeciwności losu. A może wszystkich przebije prawdziwa historia Erin Brockovich, samotnej matki, która walczy o odszkodowanie dla ofiar zanieczyszczeń wody w małym miasteczku.Ankietę znajdziecie TUTAJ