Wygraj wyjazd na 76. Festiwal Filmowy w Wenecji z Mastercard®!

Jeśli jesteś fanem kina i śledzisz filmowe premiery, na pewno obejrzałeś już setki produkcji. A pamiętasz swoją pierwszą filmową miłość? Pierwszy film, który sprawił, że zakochałeś się w kinie na dobre? Napisz nam, jaki to film i czym się wyróżniał spośród innych produkcji, które widziałeś, i wygraj wyjazd na 76. Filmowy Festiwal w Wenecji!Jak wygrać? Upewnij się, że jesteś posiadaczem karty płatniczej Mastercard, a następnie napisz nam, jaki film sprawił, że zakochałeś się w kinie i czym się wyróżniał spośród innych produkcji, które widziałeś. Może to scenografia zrobiła na Tobie największe wrażenie, a może reżyser dopracował każdy kadr w najmniejszym calu? Czekamy na szczegółową recenzję filmową!Nagrodą jest bezcenny wyjazd na 76. Festiwal Filmowy w Wenecji 06-08.09.2019 dla dwóch osób!Ekskluzywny pakiet obejmuje m.in. pokazy filmów tylko na zaproszenie, przejście po czerwonym dywanie, stylizację przed eventem, nocleg w pięciogwiazdkowym Hotelu Danieli, przeloty i przejazdy.Weź udział w konkursie, odpowiedz na pytanie i daj sobie szansę na bezcenny wyjazd do Wenecji!Szczegóły Konkursu TUTAJ Zapraszamy także do