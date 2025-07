"Follemente" – recenzja. Czy nowa komedia twórcy "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" zachwyca?

"Follemente. W tym szaleństwie jest metoda" – przeczytaj naszą recenzję

"Follemente. W tym szaleństwie jest metoda" – zobacz zwiastun

Zastanawiacie się, czy warto wybrać się tę produkcję do kina?Na karcie filmu znajdziecie naszą RECENZJĘ . Swoimi wrażeniami dzieli się w niej Mateusz Żebrowski Jak zauważa Mateusz Żebrowski, " Follemente " dość łatwo na pierwszy rzut oka można pomylić z aktorskim remakiem animacji " W głowie się nie mieści " – reżyser wykorzystuje bowiem w swoim filmie podobny pomysł, wedle którego w głowach swoich bohaterów umieszcza kolejne, sterujące ich decyzjami postacie. Jednocześnie krytyk zauważa, że reżyser Paolo Genovese potrafi wykorzystać ten pomysł do stworzenia czegoś oryginalnego; pokazania, że nasza osobowość jest w każdej sekundzie rozdzierana przez mniejsze i większe konflikty.– pisze w swoim tekście.Co jeszcze pisze nasz recenzent?Krytyk wskazuje dalej, że choć film niepozbawiony jest wad, ostatecznie należy uznać go za dzieło spełnione. W obrębie gatunku i konwencji, które wybiera, spełnia swoją rolę, nie tylko bawiąc damsko-męskimi dynamikami, ale i mówiąc coś interesującego na temat współczesnych relacji.– pisze recenzent. PRZECZYTAJ NASZĄ RECENZJĘ i dowiedz się, dlaczego warto wybrać się na " Follemente " – film, który trafi do twojego serca, jeśli uwielbiasz włoską, wakacyjną wrażliwość twórcy "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie".