Nowy Xbox w drodze? Dokumenty FTC ujawniają nowy sprzęt

Odsłonięte fragmenty dokumentu PDF ukazują zaktualizowaną wersję konsoli Xbox Series X, znaną pod roboczą nazwą "Brooklin". Design konsoli ma bardziej przypominać urządzenie Alexa od Amazonu. Brak napędu optycznego, zaokrąglony kształt, zmniejszone zużycie energii oraz lepsze Wi-Fi to cechy, które mają przyciągnąć klientów do zakupu mniejszej i bardziej eleganckiej wersji konsoli. Premiera "Brooklin" jest zaplanowana na koniec października 2025 roku, ale to nie koniec zmian w ekosystemie Xbox.W końcu zobaczymy nowy kontroler, który, jeżeli wierzyć specyfikacjom, obfitować będzie w liczne usprawnienia. Pad o nazwie kodowej "Sebile" ma być wyposażony m.in. w akcelerometr, który pozwoli na automatyczne "ożywienie" kontrolera po jego podniesieniu. Ponadto, znajdziemy w nim wibracje haptyczne, głośniki, nowe gałki analogowe i ulepszone przyciski. "Sebile" ma zadebiutować w czwartym kwartale 2024 roku.Choć sama konsola może wyglądać jak dzieło amatorskiego grafika, jej pełna specyfikacja i harmonogram marketingowy nadają tym dokumentom dużą wiarygodność. Czy właśnie na takiego Xboxa Series X czekaliście?