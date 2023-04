Złote Globy bardziej inkluzywne. Dodano 215 nowych członków

Wielka różnorodność Stowarzyszenia

Zwiastun filmu "Fabelmanowie" - Złoty Glob dla dramatu

Oznacza to, że łączna liczba wzrosła do 310. Tym samym organizacja pobiła swój własny plan, który zakładał, że przed rozpoczęciem głosowań na 81. Złote Globy , będzie mieć 300 członków.Wśród państw, które dopiero teraz otrzymały swój głos w organizacji są: Kamerun, Kostaryka, Kuba, Gwatemala, Kazachstan, Malezja, Serbia i Tanzania.Według samej organizacji ażAż 25% ma pochodzenie latynoskie, 14% azjatyckie, 10% afrykańskie, a 9% z Bliskiego Wschodu.To duża zmiana w stosunku do tego, jak wyglądało Stowarzyszenie jeszcze parę lat temu. Nie dość, że było bardzo ograniczone liczbowo, to nie było wśród nich żadnej czarnej osoby. To właśnie doprowadziło do najpoważniejszego kryzysu wizerunkowego grupy i czasowego bojkotu Złotych Globów.Jak zwiększenie liczby i różnorodności członków wpłynie na werdykty Stowarzyszenia, dowiemy się, kiedy toW tym roku, przy 95 członkach grupy i w sumie 200 osobach mających prawo głosu (z czego 52% nie identyfikowało się jako białe), Złote Globy dla najlepszych filmów, reżyserię, scenariusz oraz trzy z sześciu nagród aktorskich otrzymali biali twórcy.