Złote Globy 2025: Viola Davis nagrodzona

– powiedziała prezydent Złotych Globów Helen Hoehne. –Absolwentka prestiżowej uczelni Juilliard ma za sobą sukcesy na deskach teatru, w telewizji i kinie. Dołączyła do elitarnego grona artystów, którzy mogą pochwalić się statusem EGOT – została nagrodzona najważniejszymi nagrodami w amerykańskim przemyśle rozrywkowym: Emmy Oscarem i Tony. Do jej najbardziej znanych ról należą te w filmach " Służące ", " Płoty ", " Wątpliwość ", " Ma Rainey: Matka bluesa ", a także w serialu " Sposób na morderstwo ". Davis jest też producentką, autorką książek i filantropką.Nagroda im. Cecila B. DeMille'a została wręczona po raz pierwszy w 1952 roku. Została nazwana imieniem pierwszego laureata, legendarnego hollywoodzkiego reżysera. Wśród nagrodzonych w poprzednich latach są Woody Allen Jane Fonda . Ostatnią statuetkę (dla Eddiego Murphy’ego ) wręczono w 2023 – w trakcie tegorocznej edycji postanowiono nie przyznawać wyróżnienia i do transmisji telewizyjnej wprowadzono nowe kategorie nagród.82. gala wręczenia Złotych Globów odbędzie się 5 stycznia. Davis otrzyma nagrodę dwa dni wcześniej na specjalnym wydarzeniu. Swoją statuetkę dostanie też wtedy zwycięzca Nagrody im. Carol Burnett. Jego tożsamość mamy poznać w najbliższych dniach.