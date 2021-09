Znamy nominacje do tegorocznych Grand Video Awards

42 filmy spośród ponad 500 zgłoszonych materiałów trafiło do finału konkursu Grand Video Awards 2021. 13-osobowe jury wskazało nominowanych do nagród w 9 kategoriach. Od dziś można głosować na film, który otrzyma Nagrodę Widzów.Ideą konkursu GVA jest honorowanie twórców najbardziej kreatywnych filmów wideo w internecie.24 września od godz. 8 można obejrzeć wszystkie nominowane materiały na stronie GVA oraz oddawać głosy w konkursie na Nagrodę Widzów: https://grandvideoawards.pl/glosowanie Nominowani w poszczególnych kategoriach:BRANDED CONTENTAmon Schulz – Polish Hip-Hop Music Awards – "Czarna Wołga. Cichy & Mały"Jarosław Dąbrowski – Papaya Young Directors – "Jarek Dąbrowski »Filthy Relations«"Karolina Fronik, Nadia Szymańska – Papaya Young Directors – "Lekcja historii"Onet – Onet On – "Klimatovlog#1: Korzystaj z wielorazówek!"GAMINGArkadiusz Kamiński – Arhn.eu – "PlayStation 5 – recenzja konsoli nowej generacji Sony"Bartłomiej Juśkiewicz – Foks – "Jak wyglądała ewolucja wszystkich gatunków z »Subnautica«?"Cyber Marian – Cyber Marian – "Cyberpunk 1977 – Cyber Marian, Michał Żebrowski, Rojo, Jarek Ogarek, Epic Cheat Meal"HOBBY, PODRÓŻE, SPORTAdrian Duda, Filip Adamus – Łączy Nas Piłka – "Lewandowski za kulisami. Najlepsze sceny z Piłkarzem Roku FIFA!"Aleksandra i Borys Uczułkowie – Planeta Abstrakcja – "Tutaj wybuchło 456 bomb jądrowych"Kaja Kraska, Mateusz Mękarski – Globstory – "Poślubiłam Masaja i zamieszkałam w jego wiosce"Karol Werner – Kołem Się Toczy – "Alta Via – kultowy szlak w Dolomitach. Piękno, przestrzeń i tajemnicze tunele z I wojny światowej"Kuba Jankowski, Paweł Mierzyński, Wirtualna Polska – Pomysł na dom – "Spektakularny dom w górach. Imponująca nowoczesna stodoła!"Marcin Banasik – Pasjonaci – "Człowiek, który zbiera papierosy z PRL-u"EDUKACJA, NAUKA, TECHNIKADawid Myśliwiec – Uwaga! Naukowy Bełkot – "Dlaczego nie warto grać w Lotto?"Huyen Pham, Marcin Nguyen – Emce Kwadrat – "Depresja"Tomasz Rożek – Nauka. To Lubię – "Porównałem COVID i grypę"Wirtualna Polska – WP ABC Zdrowie – "#Zdążysz?"PUBLICYSTYKA, WIDEOROZMOWAAleksandra i Borys Uczułkowie – Planeta Abstrakcja – "Epidemia śpiączki w Kazachstanie"Dawid Myśliwiec – Uwaga! Naukowy Bełkot – "Chcieli mi ukraść 37 tysięcy złotych! Dlaczego czasami to się udaje?"Janusz Schwertner – Onet – "Krwawy biznes futerkowców"Janusz Schwertner – Onet – "Ostry cień mgły"Nina Cieślińska – Gazeta.pl – "Rodzina+"Sylwester Adam Wardęga – Wataha - Królestwo – "Odpowiadam Wersow"Warga – Z Dvpy – "Dzień Kobiet – Strzał z D"WIDEOTUTORIALAdrian Kilar – Adrian Kilar – "Efekty z »Cyberpunk 2077« w twoim filmie!"Adrian Kilar – Adrian Kilar – "Efekty z teledysku Mata – »Patoreakcja«"Rafał Pietrasik – I Tak Się Żyje Na Tej Wsi – "Jak zrobić drewnianego gokarta"Weronika Jaguś – Weronika Jaguś – "Charakteryzacja królowa lodu"KULTURA I SZTUKACezary Pazura – Cezary Pazura – "Rozmowa z moim bratem! Kulisy teatru telewizji »Trójkąt bermudzki«"Filip Szuksztul – Filsoon TV – "Winda"Maciej Adamczak – 2020 – "Damn2K20"ROZRYWKA I KOMEDIAAnna Szczykutowicz – Dzikie Ucho – "Polscy aktorzy dubbingowi dubbingują seriale: »Stranger Things«, »Dom z papieru«, »Wiedźmin«"Artur Syc, Magdalena Gawęcka – Epic Action Heroes – "Bohaterowie akcji – superwirus – scena walki z robotem"Jan Jurkowski, Marek Hucz – G.F. Darwin – "Pani B. [Shorty Darwina #25]"Maciej Pawłowski – Niplodram – "Zróbmy sobie kredyt"WIDEOKLIP I MUZYKABartosz Fic – KayaxTV – "Karaś/Rogucki – Jutro spróbujemy jeszcze raz (Official Video)"Daniel Le Hai, Jagoda Pluta, Jakub Dudek – Wolka – "Jestem człowiekiem"Łukasz Ruciński, Michał Włodarczyk – KayaxTV – "Skubas – Ojciec i syn (Official Video)"Maciej Adamczak – 2020 – PRO8L3M – "Backstage/gościnnie: Andrzej Zaucha"Marcin Kluczykowski – KayaxTV – "Krzysztof Zalewski – Zabawa Catz 'n Dogz Remix (Papaya Young Directors Contest Video)"Marek Skrzecz – Bass Astral – "Bass Astral & Ericonne – Before I Died"Monika Brodka, Przemek Dzienis – Brodka – "Game Change"Z powodu poziomu zgłoszeń do kategorii Muzyka w tym roku organizatorzy połączyli ją z kategorią Wideoklip.W pracach jury uczestniczyli: Jacek Amsterdamski (head of video, Wirtualna Polska), Marcin Dworucha (managing director, producer & partner F25 Production House), Paweł Janas (creative director Golden Submarine), Paweł Jóźwik (producent OTO Film), Mieszko Mahboob (reżyser dźwięku, właściciel Zgrywa Studio), Weronika Mirowska (dyrektorka wydawnicza "Press"), Piotr Onopa (reżyser, Match & Spark), Andrzej Skworz (przewodniczący jury, redaktor naczelny "Press"), Martin Stankiewicz (youtuber i filmowiec, wielokrotnie nagradzany w GVA), Ewa Maria Szczepanowska (prorektorka ds. komunikacji i nowych mediów, rzeczniczka prasowa Warszawskiej Szkoły Filmowej), Michał Walkiewicz (redaktor naczelny Filmwebu), Magdalena Widuch (CEO ColorOffOn), Marek Zając (szef kanału Polsat Rodzina).Wszystkie nominowane filmy prezentowane są na stronie www.grandvideoawards.pl. Tutaj również można oddać głos w konkursie na Nagrodę Widzów.Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni na gali Grand Video Awards 6 października w Kinie Iluzjon. Całość wydarzenia będzie transmitowana na żywo na: WP.pl, www.grandvideoawards.pl, press.pl, oraz na kanałach Press i GVA na Facebooku.