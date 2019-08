Jest wtakie ujęcie: kamera zdejmuje z lotu ptaka wrocławskie Sky Tower, oczywiście w fotogenicznych oparach mgły. Sugestia jest jasna: Nasze, ale na Światowym Poziomie, Błyszczące, a Polskie. To niemal założycielski manifest filmu Mariusza Gawrysia , którego akcja rozgrywa się niby na Dolnym Śląsku, ale którego intryga zatacza szerokie europejskie kręgi. Zamiast Jasona Bourne'a jest komisarz Samborski ( Piotr Stramowski ), zamiast Lisbeth Salander aspirant Marta Zadara ( Maria Kania ), wcale jednak nie gorsi. Nasz policjant przecież dziarsko biega po wrocławskich dachach, a jego partnerka jeździ na motocyklu, nosi się w czarnej skórze i kuma z tajemniczymi hakerami. Cóż jednak z tego, kiedy w miejsce światowej formuły wzbogaconej o lokalny koloryt dostajemy lokalny koloryt pretendujący do światowego poziomu. Faktycznie, aspirant.Związek z pierwszą częścią serii,, jest w zasadzie nominalny: sprowadza się do wrocławskiej scenerii, zbliżonej konwencji gatunkowej i podobnego pomysłu na pierwszoplanowy duet. Oto ginie lekarz, szef prężnej firmy działającej na polu transplantologii. Do sprawy zostaje oddelegowany Samborski i jego nowa partnerka, Zadara. Proste: samiec alfa i nowa dziewczyna na posterunku będą musieli się dotrzeć, a śledztwo zacznie zataczać coraz szersze kręgi. Samborski i Zadara zatańczą etatowy taniec "wygi" i "świeżaka", przerabiając dylemat "uczucia kontra obowiązki", tymczasem na horyzoncie będą wyrastać kolejni podejrzani: księgowa Sylwia ( Aleksandra Pisula ), holenderski biznesmen z Niemiec ( Michael Schiller ), tajemnicza zabójczyni na motocyklu ( Karolina Czarnecka ). Konflikty są, intryga jest, ale czegoś brakuje.Może dlatego, że już slogan promocyjny filmu sprzedaje nam gruby spoiler, skutecznie przebijając balonik z ekranowym napięciem. Śledztwo Samborskiego i Zadary obserwujemy więc z rosnącą niecierpliwością – i słabnącym zainteresowaniem. Niestety, wiele zwrotów fabularnych da się łatwo przewidzieć, a te, których przewidzieć nie sposób, w zasadzie nie robią widzowi różnicy. Także dlatego, że tempo jest dość ślamazarne, a gatunkowe wytrychy same się nie wybronią. Gawryś czerpie pełnymi garściami z zagranicznych wzorców, ale nie zawsze skutecznie.Przykłady? Samborski po raz pierwszy objawia się nam na siłowni, zwisając z sufitu i prezentując mięśnie niczym jakiś amerykański action hero. Sfilmowano go jednak tak, że trudno rozpoznać w nim Stramowskiego – więc introdukcja nie działa. Podobnie jest z zawiesistym szaroburym klimatem rodem ze skandynawskich thrillerów. Mgła nad Sky Tower snuje się malowniczo, ale intryga nie osiąga stężenia socjologicznej troski, jaka jest znakiem rozpoznawczym Skandynawów. Z fabuły nie wynika zatem nic poza rzuconymi w eter hasłami: Korupcja, Czarny Rynek, Obcy Kapitał.A jednak ogląda się to bez bólu. Mamy tu kilka niezłych, względnie dynamicznych sekwencji – nawet jeśli mijają, zanim zdążą się na dobre rozkręcić. Na największy atut filmu wybija się zaś niespodziewanie humor i – do pewnego stopnia – portrety bohaterów. Jest tu co prawda niezbyt zgrabnie wygrany wątek romantyczny, kuriozalna scena przesłuchania i kilka nieczytelnych paraleli (co ma wynikać z faktu, że w filmie są dwie motocyklistki: dobra i zła?). Ale między bohaterami miejscami faktycznie iskrzy, Stramowski Kania są jakoś tam wdzięczni. Jeszcze lepiej wypada Paweł Królikowski w roli pomagającego w śledztwie byłego wojskowego. To on dodaje filmowi ikry, w pełni wydobywając sugerowane przez Gawrysia humorystyczne nuty i komediowe refreny. Może nie jest zaraz sługą bożym, ale widz będzie mu winien przysługę.