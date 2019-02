Biżuteria z mięsa, skóra z metalu

Twentieth Century Fox Film Corporation

Rzut oka na pierwsze kadryzapiera dech w piersiach – dwa potężne miasta zespolone w brutalnym uścisku i technologicznej symbiozie. Na dole Iron City, cyberpunkowa Kinszasa, slumsy dla techno-robotników, tygiel kulturowy na miarę XXVI wieku. Na górze gigantyczny talerz Zalemu, lewitująca utopia ze wstępem wyłącznie dla klas uprzywilejowanych, siedziba Władzy i Dobra. Zalem zupełnie dosłownie wypina się na Iron City czterema literami: z wielkiej rury-odbytu zrzuca na ziemię tony żelastwa, zdezolowane szkielety androidów, wszelkiej maści badziew i syf. Zachowuje się trochę jak James Cameron , który od 20 lat bił się w piersi i przekonywał, że jest o krok od realizacji, a ostatecznie – zajęty dopieszczaniem animowanej dżungli w– zrobił z niej projekt uboczny i oddał stery Robertowi Rodriguezowi Adaptacja "Gunnm", mangi autorstwa Yukito Kishiro z 1990 roku, trafiła jednak na podatny grunt. Z jednej strony czujemy się już zmęczeni wszechobecnością Marvela, z drugiej – przestały nas bawić mroczne, dekadenckie antyutopie (patrz: kasowa porażka).– ze swoją cyrkową dynamiką, entuzjazmem i szczerością – do pewnego stopnia odpowiada na potrzebę kina cyberpunkowego, które byłoby w pierwszej kolejności rozrywką, a nie kasandrycznym bla bla bla. Jest to również – w odróżnieniu choćby od takiego– adaptacja zaskakująco wierna pierwowzorowi. Oznacza to nie tylko podążanie za fabularną literą mangi, ale także przyswojenie sobie typowej dla tej formy wyrazu afektywnej przesady, którą ludziom Zachodu łatwo pomylić z infantylizmem. Jeśli bohaterowie kochają, to jest to uczucie pierwsze i ostateczne; jeśli walczą, to tak, jakby właśnie zbliżał się koniec świata; jeśli rozmawiają, to głowy iskrzą im od wielkich emocji. Dodajmy do tego scenografię zazębiającą się z komiksowym oryginałem oraz wielkie animowane oczy Ality – jej znak rozpoznawczy i łącznik z "doliną niesamowitości" – a dostaniemy jeden z najbardziej japońskich blockbusterów w historii amerykańskiej fascynacji Japonią.Nie wiem, jak się mają sprawy z recepcją "Gunnm" w Polsce, dlatego postaram się omijać spojlery. Fabułka jest prosta, oparta na przewidywalnym schemacie. Dr Ido (dość suchy Christoph Waltz ) znajduje na wysypisku w Iron City nieźle zachowaną głowę androida. W warsztacie, gdzie pracuje nad techno-modyfikcjami i reperuje cyborgi, przytwierdza znalezisko do syntetycznego ciała 14-letniej dziewczynki i tak rodzi się Alita ( Rosa Salazar ): szczera i ufna nastolatka, która z własnej przeszłości pamięta jedynie kilka mglistych wycinków. Jej życie biegnie więc typowo gimnazjalnymi torami. Fascynuje się milusim zbieraczem złomu Hugonem ( Keean Johnson ) oraz superpopularnym i ultrabrutalnym Motorballem – połączeniem rolek, żużlu i footballu amerykańskiego. Poznaje również historię świata, w którym przyszło jej się obudzić – Zalem jest obecnie jedynym podniebnym miastem, które ocalało z tak zwanego Upadku, międzyplanetarnej wojny na totalne wyniszczenie. Wszyscy mieszkańcy "dołu" myślą tylko o tym, żeby kiedyś trafić na "górę", ale droga pozostaje obwarowana szeregiem zakazów i pułapek – trzeba się albo wykupić za wielkie pieniądze, albo zostać mistrzem Motorballa. Alita marzy więc o Zalemie razem z ludem pracującym Iron City. I robi to nawet wówczas, kiedy odkrywa, że konstruktorzy dali jej niezwykłą jak na czternastolatkę kondycję fizyczną, a więzi, które łączą ją z latającym miastem, nie sprowadzają się li tylko do utylizacji przez klozetową rurę. Nad całym tym fabularnym bajzlem nadzór sprawuje Nova, tajemniczy inżynier z Zalemu i główny czarny charakter, w którego ziemskich popleczników wcielają się Mahershala Ali Miejscami ta oparta na wyzysku symbioza Iron City z Zalemem wydaje się jednak płaska jak talerz i totalnie bezpłciowa, z kolei pędząca akcja zagłusza logikę i nie pozwala skupić się na detalu. Główne zarzuty formułowane pod adresemw USA, gdzie film spotyka się póki co z mocno mieszanym przyjęciem, to właśnie banał i papierowość świata przedstawionego. Rzeczywiście, u Rodrigueza bywa łatwo, trzeba jednak pamiętać, że pierwowzór także do nadmiernie skomplikowanych nie należał. Kwintesencjąsą doświadczenia sensoryczne, sceny walki zespolone niewidzialną nicią z topografią cyber-świata ulepionego z rur, podzespołów, straganów, sypiących się slumsów, żelaznych pałaców i stadionów. Wygląd ludzi-maszyn, głównych przeciwników Ality, to bardziej hołd oddany techno-wyobraźni lat 90. i Camerona niż mrokom i dymom. W świecie cyborgów prym wiedzie siła fizyczna, żelazne mięśnie odsłania się dla efektu, jak na zawodach sportowych, a elementy cielesne służą jeszcze większemu wydobyciu własnej maszynowości, trochę na zasadzie biżuterii czy tatuażu noszonego na metalowej skórze. Ciało ma status godnego pogardy "mięsa" – im go mniej, tym bardziej możemy być z siebie dumnym. I w tę zmaskulinizowaną kulturę przemocy i technologicznego odcieleśnienia wpada Alita ze swoją mangową girl power, raczej obcą zachodniemu cyberpunkowi, gdzie kobieta to tradycyjnie albo zabójcza modliszka – noirowa femme fatale – albo hedonistyczna, uzależniona od dragów programistka z wielkiej korporacji.Nie powiem, całkiem mi ta wizja odpowiada – kruche kobiece ciało dające wycisk zastępom narcystycznych metalowych dresiarzy brzmi słusznie i dobrze. Nie jest to jednak jedyny atut filmu Rodrigueza i spółki – w całej swojej bezpretensjonalnej mangowości,wymyka się myśleniu zarówno utopijnemu, jak i dystopijnemu, pozostając przede wszystkim fantazją o pewnym alternatywnym "tu i teraz" umiejscowionym – traf tak akurat chciał – w dalekiej przyszłości. Nie znajdziemy tutaj aluzji do naszych współczesnych kryzysów społeczno-technologicznych, żadnych głębszych analiz czy lustrzanych odbić, lecz wyłącznie czystą radochę z kreowania świata, który poziomem prawdopodobieństwa przypomina historię o jaskiniowcach ciskających kamieniami w dinozaury. Technologiczna nowoczesność gładko zamienia się w fantastyczność, znak rozpoznawczy sci-fi z lat 80. i 90.nie tylko puszcza do tamtej staroświeckiej poetyki oko, ale w dużym stopniu stanowi jej bezpośrednie przedłużenie i kontynuację. Jest jak dawno niewidziany przyjaciel, który powrócił na łono ojczyzny po przymusowym przeszczepie twarzy. Powitajcie go z otwartymi ramionami i pogratulujcie prawdziwej cyberpunkowej samowystarczalności. Nawet jeśli czasami zalatuje Wam ona taniością.