Wprowadzeniedo kin tuż po Bożym Narodzeniu to strzał w dziesiątkę. Komedia ma bowiem szansę przyciągnąć tych widzów, którzy po świątecznych ekscesach są trochę rozleniwieni. Z jednej strony chętnie zabiją czas, oglądając jakiś film, ale z drugiej – nie chcą się za bardzo wysilać ani nadmiernie skupiać. Stąd idealnym rozwiązaniem jest lekka produkcja o fabule doskonale widzom znanej, tyle że z inną obsadą i w nieco zmienionej scenografii.I właśnie czymś takim jest. Para scenarzystów musi mieć podobny temperament do tych widzów, którzy najbardziej się z tego filmu ucieszą. Szykując fabułę, w ogóle się nie przemęczyli. Zbudowali ją bowiem ze scenariuszowych prefabrykatów. Niektóre z nich są całkiem anachroniczne, jak chociażby obdarzenie bohatera o wątpliwym charakterze brytyjskim akcentem. Głównej bohaterce musi też obowiązkowo towarzyszyć nieokrzesana przyjaciółka, która reprezentuje społeczne niziny w pełnej krasie stereotypowych wad (klnie niczym szewc) i zalet (spryt i mądrość okupione życiowymi doświadczeniami).Lenistwo twórców widać również w sposobie potraktowania głównej moralnej nauki. Punktem wyjścia fabuły jest kłamstwo. Grana przez Jennifer Lopez bohaterka to kobieta o sporym biznesowym doświadczeniu i znakomitych pomysłach na rozwój interesu. W awansie przeszkadza jej jednak brak dyplomu z renomowanej uczelni wyższej. Od czego są jednak przyjaciele – a w tym przypadku syn przyjaciółki o niepokojąco rozwiniętych umiejętnościach hakerskich. Jedno kłamstwo podparte odpowiednio spreparowanym ogólnodostępnymi w sieci profilami i nagle przed kobietą otwiera się droga do sukcesu osobistego i zawodowego. I jeśli ktoś sądzi, że twórcy będą to piętnować, ten się grubo pomyli. Owszem, w filmie umieszczono obowiązkowe sceny, kiedy oszustwo wychodzi na jaw i w relacjach bohaterki z innymi ważnymi dla niej osobami pojawia się kryzys. Jednak tak naprawdępokazuje, że kłamać każdy może, pod warunkiem, że będzie to czynić z głową. Przypomina to jazdę samochodem: prowadząc z rozwagą, dotrze się do celu, ale kierując się brawurą, można zniszczyć życie sobie i innym.Na szczęście reżyser Peter Segal zadbał o to, by wtórna fabuła oparta na stereotypach i nieodpowiedzialnych lekcjach życiowych nie wywoływała u widzów podejrzenia, że są przez twórców traktowani "olewczo". Postarał się więc, żeby całość miło się oglądało. Akcja toczy się zatem sprawnie. Znalazło się miejsce na kilka zabawnych momentów, a także na chwile wzruszeń. Ci, którzy lubią Jennifer Lopez , będą mieli wiele powodów do zadowolenia. Ci zaś, którzy niespecjalnie za nią przepadają, do wyboru będą mieli bogaty zestaw barwnych postaci drugiego planu granych przez: Leah Remini (rubaszna przyjaciółka), Charlyne Yi (ekscentryczka z lękiem wysokości), Alana Aisenberga (społecznie wycofany naukowiec) i innych.Owszem, już godzinę po zakończeniu filmu poszczególne elementy fabuły będą się Wam mylić z innymi podobnymi tematycznie komediami. Jednak podczas trwania seansu dominować będzie poczucie, że przyjemnie spędzacie czas. W tym przypadku to wystarcza.