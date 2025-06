Bunt maszyn

Violet McGraw Universal Pictures

Geoffrey Short

Już od otwierających scen " M3GAN 2.0 " zorientujemy się, że nie mamy do czynienia z detalicznymi łatkami poprawiającymi część pierwszą. Sequel to ważąca kilkadziesiąt gigabajtów aktualizacja. Startujemy bowiem od wojskowego centrum dowodzenia i tajnej operacji gdzieś na turecko-irańskiej granicy. Tam do sekretnego bunkra terrorystycznej organizacji przedostaje się Amelia ( Ivanna Sakhno ), android i najnowszy technologiczny cud amerykańskiej zbrojeniówki. Działający oczywiście na bazie rewolucyjnego oprogramowania M3GAN, ukradzionego, a wcześniej stworzonego przez Gemmę ( Allison Williams ). Kobieta, przerażona niedawnymi wydarzeniami, nieomal całkowicie zmieniła ideologiczny front. Z prekursorki rozwoju sztucznej inteligencji zmieniła się w liderkę fundacji ostrzegającej o licznych zagrożeniach płynących z nadużywania mniej i bardziej rozwiniętego software’u. Z kolei będąca pod jej opieką siostrzenica Cady ( Violet McGraw ) emocjonalnie się zamknęła i wycofała. Problemy komunikacyjne z ciocią, niedająca się przecież zapomnieć utrata rodziców oraz miks przerażenia z fascynacją M3GAN to naprawdę dużo dla pomału kształtującej swoją tożsamość i charakter nastolatki. Gerard Johnstone , reżyser i scenarzysta, w " M3GAN 2.0 " rozwija kilka już wprowadzonych wątków, ale także wprowadza nowe tropy, wyraźnie również zmienia gatunkową konwencję. Horrorowa aura i wariacja nad "nawiedzonym dzieckiem" całkowicie zanika, będąc zastąpiona przez sensacyjność. Uwagę widzów mają podtrzymywać akcja, ekwilibrystyka i mordobicia, a nie wywołujący ciarki na plecach gęsty klimat. Twórcom nie brakuje na tym polu pomysłowości. Sekwencja obławy agentów FBI na dom Gemmy i Cady to zręczny pastisz i festiwal zabawnych pomyłek, mogący się z kojarzyć z rubasznymi komediami od marki ZAZ. Wyszkoleni i uzbrojeni po zęby agenci muszą się mierzyć z odkurzaczem rumba, kostkarką do lodu, składanym łóżkiem czy przeciwpożarowych zraszaczem. Kiedy indziej ckliwa piosenka śpiewana przez M3GAN jest osobliwym meta-żartem. Bywa zabawnie i dziwacznie, ale taki jest ton całego filmu, w którym zgrywa i żart mieszają się z dekadencką, pozbawioną niuansów refleksją nad technologiczną inwazją w codzienność. Johnstone zdaje się nie mieć przy tym żadnych wątpliwości. Jeśli już nie przekroczyliśmy granicy uzależnienia i ubezwłasnowolnienia, to zaraz do tego dojdzie. Nawet kampanie o cyberbezpieczeństwie to przykrywka. Ich celem jest oswajanie, a nie ostrzeganie. W efekcie wszyscy grają do jednej bramki.W " M3GAN 2.0 " sztuczna inteligencja odmieniana jest przez wszystkie przypadki. Tym bardziej, że tym razem wykraczamy daleko poza rozrywkowo-zabawkowy sektor. Rozwijanie oprogramowania M3GAN jest w żywotnym interesie amerykańskiego rządu oraz wojska, ale każdy eksces, złamanie zasad i niepowodzenie dostarcza paliwa dla coraz głośniejszych antysystemowych stowarzyszeń. SI to rzecz jasna żyła złota i najskuteczniejsze narzędzie do społecznej inżynierii dla nieznającego umiaru Big Techu uosabianego przez obleśnego Altona Appletona ( Jemaine Clement ). To oczywiście nieprzypadkowe nazwisko. Znaczące, ale niespecjalnie trudne do rozszyfrowania. Każda ze stron sięga po najcięższe działa, by wygrać. Stawka jest już za wysoka a po porażce nie będzie kolejnej szansy na odrobienie strat.Samą tytułową bohaterką Johnstone przeprowadza przez podobny proces jak James Cameron T-800 w dwóch pierwszych częściach " Terminatora ". Przeciwnik staje się sprzymierzeńcem, między wiersze zero-jedynkowego kodu mają się pojawiać bezinteresowne intencje a w cyfrowym spojrzeniu iskierki "ludzkich" uczuć. Na żadne z tych zagadnień nie otrzymamy czytelnej odpowiedzi, ale śledzenie postawy M3GAN jest wiodącą osią filmu Johnstone’a . Przykrywa on nawet drugi poważny temat, czyli nieumiejętność Gemmy w odnalezieniu się w roli matki Cady. Wcześniej opiekuńcza M3GAN, teraz całkowite zaangażowanie w działanie fundacji. To wszystko wymówki od wychowawczych obowiązków a do kolejnych zbliżeń i porozumienia między dwiema bohaterkami dochodzi tylko w sytuacjach ekstremalnych. Unormowanie ich relacji może być jednak tematem wieńczącym trylogię. Mało prawdopodobne, by producentom i marketingowcom umknęła kusząca przynęta, tkwiąca w oryginalnym tytule.