Kiedy usłyszałem, że powstaje fabularny film o brytyjskiej kapeli Queen , to pomyślałem, że to nie może się udać, że nawet największy ekran kinowy jest zbyt mały, aby zmieścić cały kunszt muzycznego zespołu wszech czasów (z całym szacunkiem dla fanów Zeppelinów Pink Floydów , ale królowa może być tylko jedna). Ponadto jak obsadzić aktora do roli Freddiego ? Na całe szczęście Bryan Singer (w tym przypadku bardzo znamienne nazwisko) wyszedł z całej sytuacji obronną ręką.Już czołówka studia 20th Century Fox i zamiana charakterystycznych fanfar, na brzmienie gitary Briana Maya zwiastuje udany projekt, w którym emocji i przede wszystkim genialnej muzyki nie zabraknie. W "" mamy przegląd wszystkich najważniejszych wydarzeń zespołu od czasu poznania się bandu z charyzmatycznym Freddiem Mercurym poprzez rozłam w latach osiemdziesiątych i chorobę wokalisty, aż po legendarny koncert dla głodujących w Etiopii Live Aid z 13 lipca 1985 roku.Jak tylko social media ogłosiły, że to właśnie Rami Malek znany głównie z serialu "" ma zagrać frontmana Queen , to złapałem się za głowę. Nie pasowała mi jego fizyczność i mimika – po prostu nie mogłem go sobie wyobrazić w tej roli, na szczęście jak widać wyobraźnię mam małą, bo Amerykanin świetnie się spisał i dojrzałem w nim cząstkę legendarnego wokalisty. Wybaczam mu nawet to, że w większości przypadków zastosowano playback z oryginalnym głosem wokalisty, ale trudno się dziwić, bo tak jak Mercury nie śpiewał nikt na świecie.Cieszy również fakt, że twórcy nie stawiają na idealizm i nie uświadczymy tu naiwnej laurki czy filmowego pomnika. Między muzykami cały czas iskrzy, reżyser ma odwagę pokazać te trudniejsze chwile w zespole, samotność Freddiego , porzucenie kapeli i otoczenie fałszywych przyjaciół (dobrze, że w dobie przesadnej poprawności politycznej niektórzy filmowcy mają odwagę ukazać niewygodne fakty na ekranie). Choć przewodnią postacią jest naturalnie Mercury , to na drugim planie świetnie nakreślone zostały wątki Maya Deacona . Osoby odpowiedzialne za casting spisały się rewelacyjnie, bo w niektórych scenach aktorzy wyglądają jak klony legendarnych muzyków.Pisząc o filmie Singera , nie sposób nie wspomnieć o muzyce, która pełni tutaj kluczową funkcję. W filmie możemy zobaczyć, jak działa branża muzyczna od zaplecza oraz ujrzeć kulisy powstawania takich hitów jak tytułowa 'Bohemian Rhapsody', 'Another One Bites the Dust', 'We Will Rock You' i wiele innych. Jeśli macie taką możliwość to polecam szczególnie wybrać się do sali IMAX, bo z takim nagłośnieniem koncert Live Aid to niesamowite przeżycie.Podsumowując, "" to jedna z najciekawszych fabularnych biografii muzycznych ostatnich lat. Jako fan Queenów cieszę się, że twórcy potrafili opowiedzieć historię z klasą, nie pomijając przy tym niewygodnych momentów, a Freddie Mercury został pokazany przede wszystkim jako wybitny artysta minionego wieku.