Uciekinier

Biegnie i biegnie; wpada do pustego, nieogrzewanego paryskiego domu. Młody, przystojny i obrzezany – widzimy to dokładnie, bo nagości jest w filmie dużo; mężczyzna bierze kąpiel, podczas której ktoś kradnie mu ubrania. Przemarzniętego z wanny zabierają do siebie sąsiedzi Caroline i Émile. Nie wiemy, czy są parą czy rodzeństwem, ale oboje wyraźnie zainteresowani są nagim mężczyzną o biblijnym imieniu Yoav. Zaczynają tworzyć trójkąt, podobny trochę do tego z Bertolucciego . Co jednak w ogóle robi w Paryżu? Kogo kocha, kogo lubi, kogo pocałuje? Czy jest szalony? Dlaczego, choć jest z Izreala, odmawia mówienia po hebrajsku?W inteligentnie i ze swadą prowadzonej narracji dowiadujemy się tego krok po kroku, część historii mamy jednak dopowiedzieć sobie sami, zdekodować wizualne symbole w obrazie, fakty w historiach opowiadanych przez Yoava odróżnić od zmyśleń. Wyrzuca on ich z siebie wiele – prowokuje, poszukuje. W musztardowym płaszczu, z nieodłącznym słownikiem w dłoni, chce wykuć nową paryską tożsamość. To idzie mu nieźle, gorzej z próbami wyzwolenia się od izraelskiej przyszłości, która prześladuje go nawet tutaj. Paryskie dni przybysza ukazane są w pomysłowy, atrakcyjny wizualnie sposób:eksperymentuje z nieoczekiwaną i niekiedy zaskakującą pracą kamery oraz montażem. Podług zasad francuskiej nowej fali, jakby ucięty bywał tu początek i koniec sceny. Dzięki temu zrywa z pozorem poukładanej, domkniętej historii, bo i życie bohatera, który stara się żyć chwilą, nie jest poukładane.W portrecie młodych bohaterów, chcących "żyć własnym życiem" reżyser Nadav Lapid nawiązuje wyraźnie do wczesnych filmów Godarda Bertolucciego (mnie podczas seansu stawał przed oczami Pierre Clémenti ), ale ich nie naśladuje. Stara się odświeżyć formułę kina kontestacji, która – jak się okazuje – ciągle nadaje się do opowiadania o niespokojnych duszach i niespokojnej Europie. Robi to choćby poprzez wzbogacanie nowofalowej poetyki o – obowiązkową w dzisiejszym arthousie – sporą dawkę nagości. Co ważne: nagości męskiej. Nie tylko bowiem Caroline i Émile zapatrzeni są w Yoava, ale kocha go także kamera. Nie ze względu na nadzwyczajny talent aktorski wcielającego się w tę postać Toma Merciera , ale jego ciało filmowane w homoerotycznych ujęciach. Wiedząc, że reżyser opowiada tu w dużej mierze swoją własną historię, ociera się to jakoś o narcyzm. Lapid , który sam po studiach filozoficznych odbył obowiązkową służbę wojskową i wyprowadził się do Francji, przyznaje, że to bardzo osobisty film. Ciekawsze jednak niż śledzenie wątków autobiograficznych jest ostrze polityczne. Bo historia aklimatyzacji Yoava w Paryżu służy też krytyce polityki kraju, w którym młodych Izraelczyków, często wbrew ich wrażliwości i przekonaniom, wciela się do armii, skąd wychodzą pokaleczeni. Wwiększość z nich – przyuczonych do służby, kontroli i przemocy – pracuje w ochronie, inni szaleją; Lapid sugeruje, że straumatyzowany jest cały kraj. Ale jest też o Francji: szczęśliwym i wyniosłym kraju, który nie rozumie nawet swego szczęścia, oraz o antysemityzmie – świetna jest scena w metrze, gdy ochroniarz nuci ludziom w twarz Hatikwę. A także o tym, jak globalne konflikty rzutują na zwyczajne międzyludzkie relacje: gdy poznana przez Yoava libańska Palestynka dowiaduje się, że ten służył w izraelskiej armii, nie będzie chciała dłużej z nim rozmawiać.Pokazywany podczas Berlinalemocno wyróżniał się w festiwalowym konkursie swoją świeżością, zadziornością, eksperymentowaniem z językiem filmowym. Mocno też podzielił widownię, bo jest to film tyleż intrygujący, co irytujący – sam początkowo byłem zbity z tropu. Stopniowo jednak wciągnął mnie, oczarował i rozbawił, bo z niektórych scen – szczególnie tych pokazujących proces naturalizacji obcokrajowców we Francji – można zrywać boki. Inne śmieszą mniej, jeszcze inne drażnią, ale zostają w głowie. Dlatego też, nawet jeśli jest nierówny i manieryczny, ociera się momentami o wielkie kino.