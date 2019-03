Włóczkowy zawrót głowy

Nintendo



Fani Nintendo z niecierpliwością wyczekują marcowej premiery. Zupełnie nowe przygody zielonego smoka sprawiają, że krew zaczyna szybciej płynąć, a gdzieniegdzie słychać nerwowe tuptanie zgłodniałych wrażeń. W tym całym ferworze oczekiwania łatwo jednak o przeoczenie innej perełki, której premiera przypadła na początek miesiąca. Przystawką serwowaną przed głównym daniem jest– odświeżone przygody wszystkożernego, różowego kłębuszka. Tym razem w wersji włóczkowej.Nieokiełznany apetyt Kirby’ego znów wplątuje go w kołowrót zabawnych perypetii. Wiedziony smakiem na pomidorki trafia do kłębuszkowego świata terroryzowanego przez diabolicznego Yin-Yarna. Żarłok musi przedrzeć się przez multum kolorowych poziomów, pokonać uciskające je istoty i sprawić, by Patch Land był znowu wielki. Znaczy się cały. Z pomocną nicią pospieszy mu Książę Fluff, ubolewający nad tragedią prującego się królestwa.Już od pierwszych minut gry nie sposób powstrzymać wpełzającego na twarz uśmiechu. Feeria barw, nasycenie kolorów, a także wysoki poziom cukru w cukrze sprawiają, że przygody Kirby’ego potrafią rozjaśnić nawet najbardziej pochmurny dzień. Wszystko dzięki zastosowaniu nie tylko włóczki, ale wycinanek, wyklejanek i innych technik znanych z lekcji plastyki. Posypką na tym torcie wspaniałości jest narrator ze stylizowanym brytyjskim akcentem, dzięki któremu czujemy się jak przy czytaniu najlepszych bajek dzieciństwa.wprowadza szereg zmian względem oryginału z Wii. Do wątku głównego dorzucono dwa dodatkowe tryby. W pierwszym z nich wcielimy się w Dedede, w drugim zaś – w Meta Knight. Obie minigry nie są zbyt skomplikowane. Ot, stanowią miły dodatek i odskocznię od i tak niezbyt przekombinowanego wątku głównego.Dla tych, którzy narzekali na brak wyzwania w oryginalnym Kirbym, przyszykowano Devilish Mode, specjalny tryb, w którym różowy żarłok posiada pasek zdrowia, a przez całą planszę przeszkadzają mu wredne diabełki. Zdecydowano się też na wycięcie trybu co-op. W zamian za to, Kirby zyskał szereg nowych umiejętności. Zamiast standardowego zasysania mocy z przeciwników, nasz bohater absorbuje znalezione po drodze specjalne czapeczki. Generują one oręż, którym może być miecz zrobiony z drutu, jojo, kłębki włóczki, a nawet bomby.Dodatkowo same plansze wymuszają na protagoniście różnorakie transformacje. Poziomy podwodne przemierzymy częściowo jako delfin, umykając sprytnie przed ścigającymi nas maszkarami. W innym miejscu Kirby przemieni się w statek obcych, zasysając zarówno przeciwników, jak i kolorowe paciorki. Wyobraźnia twórców zdaje się nie mieć żadnych ograniczeń i kiedy myślałam, że nie są w stanie mnie już niczym zaskoczyć, szybko zostawałam wyprowadzona z błędu.Widok wycinankowych dinozaurów, turlających się kul śniegu, czy też krainy składającej się z samych słodyczy wprawia w zachwyt pomimo niewielkiego rozmiaru ekranu 3DSa. Grę potraktowano z wielką pieczołowitością i zwrócono uwagę na nawet najdrobniejsze szczegóły. Przejście wszystkich dostępnych światów można zamknąć w około sześć godzin. Wszystko zależy od tego, czy zdecydujemy się maksować przemierzane terytoria, bawić się w meblowanie mieszkania lub odkrywać ukryte poziomy. Nintendo nie zdecydowało się dorzucić do zestawu nowych krain, więc znawcy oryginału mogą odczuć lekki niedosyt.Wielka szkoda, że Japończycy stracili szansę na wykorzystanie w pełni potencjału drzemiącego w odkurzonych przygodach Kirby’ego. Wprowadzone zmiany nie rekompensują krótkiego czasu rozgrywki. Tym samym gra zapewne znajdzie zainteresowanie przede wszystkim wśród tych, którzy nie mieli do czynienia z Wii albo potrzebują dodatkowych wrażeń przy okazji nowej gry z Yoshim. Aczkolwiek niezbyt wywindowany poziom trudności ma szansę zachęcić najmłodszych do sesji z grą. Rzadko kiedy można przecież trafić na tak uroczą i wizualnie pociągającą platformówkę