jest filmem dziwnym, właściwie strasznym, więc aby uczynić tę recenzję "pomocną" (dla czytelników i algorytmów), spróbuję osadzić go w jakimś kontekście, podpierając się (przyznajmy, tanią) poetyką blurba. Otóż gdybym miała film Borysa Lankosza reklamować swoimi pierwszymi skojarzeniami – i gdyby ktokolwiek uznał taki zlepek za dostatecznie ponętny – opisałabym go jako przedziwną baśniową mutację zw krwiobiegu. Przykleiło mi się jeszcze do tego wszystkiego– ten czterogodzinny dokument o Michaelu Jacksonie , który wszystkim ostatnio spędza sen z powiek.Mówiąc krótko – zostaliście ostrzeżeni.Fabularna rama jest znana, używana, ale nie – zużyta: ktoś (w tym przypadku Magdalena Cielecka ) powraca do miejsca swojego traumatycznego dzieciństwa (w tym wypadku Wałbrzycha), by przeprowadzić śledztwo (zebrać materiał do reportażu) w sprawie kryminalnej (tajemnicy znikających dzieci). To poręczny schemat, który po pierwsze – pomaga budować wieloletnie intrygi, a po drugie – wprowadza bohatera idealnego, który jest jednocześnie z zewnątrz i z wewnątrz, outsidera z noirowym bagażem; to psychologiczny samograj, z którym zresztą wielu widzów błyskawicznie się może utożsamić. Połowa solidnych prowincjonalnych kryminałów wychodzi od takiego schematu, alenie jest zainteresowane solidnym kryminałem: z ostatnich tego typu opowieści filmowi najbliżej jest do zeszłorocznych, gdzie zagadka przechodzi w narracyjną delirkę upiornych, traumatycznych relacji z matką i siostrą. Magdalena Borys Lankoszowie , biorąc na warsztat powieść Joanny Bator , nie tyle ją okroili, co skumulowali jej obsesje; chwilami film jest bliższy oniryczno-tabloidowej poetyce "Roku królika", późniejszej powieści tej autorki. (Aczkolwiek pamięć może mnie mylić; z pełnym rozmysłem nie powtórzyłam lektury "Ciemno, prawie noc", a czytałam tę książkę już kilka lat temu, mniej więcej wtedy, gdy zdobyła Nagrodę Nike; w telewizji leciał serial, ten druzgoczący sezon o, niespodzianka, seryjnym mordercy dzieci).Z górami, lasami i wielkim zamkiem, podziemnym labiryntem, komnatą księżniczki i zagubionymi perłami, z poniemieckimi zapuszczonymi willami i sadami, z postaciami, które zmieniają tożsamość, imiona i narodowości, istotami cienia czy pogranicza, jak dobre Kociary i złe Kotojady, i dziećmi, które przepoczwarzają się w potwory –staje się baśnią. Coś dziwnego dzieje się z kalendarzami (na teraźniejszość wskazują jedynie unijne tablice rejestracyjne i smartfony) i zegarami (bohaterka przyjeżdża do Wałbrzycha w środku nocy i przesypia w kurtce dzień, a może dni).Dziennikarskie śledztwo nawiedza bieda, skrajne wykluczenie, najpierw domowa, a potem wojenna przemoc, gwałty wojenne, nazizm – jest tu "wszystko", w jednym kotle, "koszmar polski", kobiecy, romski, przesiedleńczy, w końcu dziecięcy. Dlatego chyba pomyślałam o, w którym też jest las i takie "wszystko", taki kocioł traum właśnie.zresztą – ta myśl za mną łazi i łazi, może przestanie, jak ją spiszę – byłby znacznie lepszym filmem, gdyby odważniej wybrał swoją baśniową konwencję, może nawet do granicy z filmem dziecięcym. W porażającym geście iku kinu dziecięcemu wyciąga mackę, by wykraść jeden jego z najpotężniejszych mitów – obsadzić Piotra Fronczewskiego w roli dyrektora miejscowego domu dziecka (!), który snuje opowieści najstraszniejsze. Tu "baśniowość" przestaje być gatunkiem, a staje się działaniem – naruszeniem najstarszej filmowej mitologii potężnego grona widzów, kiedy głos Pana Kleksa, czarodzieja postzagładowej, antyfaszystowskiej baśni, zostaje wybrany na narratora historii o ekstremalnej przemocy, dzieciach-mordercach i kazirodczej miłości. ("Problem w Polsce polega na tym, że nie ci mają dzieci, co trzeba" – to przerażające zdanie słyszymy już w zwiastunie).Film trwa niby dwie godziny, ale tak, jakby trwał dziesięć; opowieść co rusz rozwidla się w retrospekcje, rozchodzi na boki, by potem zatoczyć pętlę; zagadka kryminalna rozpada się na kilka różnych wątków. Obsada mogłaby utrzymać cały serial, bo właściwie każdy epizod zostaje dograny, bez względu na to, czy trwa minut pięć ( Konieczna Gąsiorowska w duecie z popielniczką w kształcie gołej lalki Barbie), czy mniej ( Hajewska-Krzysztofik ). Przemoc i troska, dwie siły napędzające narrację, pączkują w nieoczekiwane strony, nie zawsze przeciwstawnie; za prawie każdą puentą kryje się kolejna historia, kolejna szkatułka, kolejna krzywda, jeszcze jedna dygresyjna pierś (tej akurat się nie spodziewałaś!), czasami – gest dobroci. A potem znowu krzywda.Ten nadmiar, lepki, nieustępliwy, często seksualny, bliższy zainteresowania brukowców niż jakiegokolwiek innego medium – budzi pytanie o eksploatację. Czuję się w obowiązku uprzedzić, żejest filmem trawionym obsesją pedofilii – i nie da się ukryć, że wchodzi na polskie ekrany, wyjątkowo rymując się z nagłówkami gazet (i symptomatycznymi wynikami zeszłorocznego polskiego box-office’u). Ale czy jest filmem eksploatacyjnym? I gdzie właściwie miałaby przebiegać granica pomiędzy filmem o Złu a filmem złym, kiedy i jak opowieść może zarazić się tym, co chciała jedynie poddać krytycznej refleksji? Ta granica pozostaje oczywiście płynna i zależna od wrażliwości widza – ale nie znaczy to, że w ogóle nie istnieje. Szukałabym jej w potencjale wzbudzania empatii;wyszukuje delikatności w mroku z tą samą pieczołowitością, z jaką mutuje obrazy niesprawiedliwości. I raz tylko, ponieważ jest polski, wykazuje zrozumienie dla łamania praw dziecka. Wciąż żyjemy w krainie Kotojadów.